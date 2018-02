Interovo upumpavanje sveže krvi: Martinez završen, sledeći je urugvajski bombarder

Kako god da se završi ova sezone, Inter će narednog leta napraviti promene u igračkom kadru i započeti podmlađivanje ekipe. Klub će verovatno napustiti Mauro Ikardi za 100.000.000 evra, moguća je i prodaja sjajnog štopera Milana Škrinijara, a od toga novca će biti finansirana kupovina mladih fudbalera na kojima će se temeljiti budunost slavnog kluba.

Inter je već kaparisao najperspektivnijeg napadača Južne Amerike. Posle višednevnih pregovora sa argentinskim Rasingom i njegovim sportskim direktorom Dijegom Militom, milanski klub je za naredno leto ugovorio transfer Lautara Martineza. Rasingu će pripasti obeštećenje od 20.300.000 evra, Martinez će potpisati petogodišnji ugovor i zameniti Ikardija.

„Mnogo je zainteresovanih klubova za mene, pričao sam i sa Simeoneom, i sa Zanetijem, a Inter je poslednji koji me je zvao. Razgovarao sam sa Dijegom Militom i on mi je objasnio šta znači Inter. Ponosan sam zbog svega. Da je do mene, ostao bih u Rasingu do kraja karijere, ali...“, najavio je Martinez transfer.

Inter se neće zaustaviti na Argentincu. Sledeća meta je urugvajski vezista Lukas Toreira iz Sampdorije koji je eksplodirao u ovoj sezoni. Posle sjajnog iskustva sa kupovinom Škrinijara, Inter će opet probati isti recept i krenuti po mladog Urugvajca. Zbog velike konkurencije, Inter već sada počinje da radi na transferu Toreire kojeg još žele Atletiko Madrid i Juventus. Spaleti ga je želeo još u januaru, sportski direktor Auzilio je pokušao da postigne dgovor u poslednjim danima zimske pijace, ali nije bilo realno. Sampdorijin predsednik Ferero je odbio da priča o transferu pre leta. Ali tada će morati...

Toreira ima ugovor do 2022. godine, ali i fiksnu otkupnu klauzulu od „samo“ 25.000.000 evra što neće biti prepreka za Inter. Plan milanskog kluba je da prvo ponudi novac i mladog Pinamontija, a ako Sampdorija odbije, onda će punim iznosom aktivirati klauzulu.

Urugvajski vezista ima samo 21 godinu i jedno je od otkrića sezone u Seriji A. Nezamenjiv je na poziciji zadnjeg veznog kod Đampaola, sjajan je u defanzivi, ali i jako opasan pred protivničkim golom. Pogotovo kada se namesti na šut sa distance. Ima razoran udarac i već je ove sezone postigao nekoliko evrogolova. Baš ono što Spaleti traži...

