Kada bude podvlačio crtu karijere - mada je taj dan daleko - Marko Grujić će moći da se pohvali kako je učestvovao u pisanju nove istorije Kardifa. Tamo negde u decembru rođeni Beograđanin i potencijalni reprezentativac Srbije imao je dilemu. Da li i dalje da se kiti zvanjem stanovnika Enfild Rouda ili da ubrza igračko sazrevanje na Ostrvu u nekoj manjoj sredini.

A ta „manja sredina“ kao što je klub iz glavnog grada Velsa trebalo bi da mu pomogne da u skorijoj budućnosti rašrfaljuje rivale kao u dobu kada je u Crvenoj zvezdi počeo da korača zvezdanim stazama. Visoki vezista je muški odradio pozajmicu u Kardifu, učestvovao u plasmanu u Premijer ligu i sada kroz naočare optimizma može da gleda ka danima budućim.

O svemu tome pričao je u intervjuu za MOZZART Sport tokom kratkotrajnog boravka u Srbiji. Videlo se da mu ne manjka samopouzdanja i da negde veruje kako će jako zakucati ponovo na vrata Enfild Rouda. Ovoga puta kao kompletniji igrač.

Pričao je i o narednom Mundijalu, uspesima Liverpula i Crvenoj zvezdi...

„Kada sve saberem i oduzmem verujem da sam pogodio sa pozajmicom. Fudbal je timski sport i na prvom mestu mi je bio uspeh Kardifa. Plasirali smo se u Premijer ligu, iako su pred sezonu očekivanja bila niža. Prošlu sezone Kardif je završio kao 12. Sada su očekivali da mogu da se domognu plej ofa... Videli ste kako je sve to ispalo. Nije da sad ja nešto glorifikujem, ali to je veliki, veliki uspeh. Ima igrača koji igraju 10 godina i koji su prvi put doživeli da uđu u Premijer ligu. Lično, u sledeću sezonu posle ovih 13 utakmica u prvenstvu i jednom u kupu ulazim sa više informacija u engleskom fudbalu. Osetio sam na svojoj koži kako to funkcioniše, tako da sam ispunio oba plana“, kaže na početku razgovora za naš portal Marko Grujić.

„PJULIS ME ZVAO NA TELEFON, ALI...

Negde sredinom novembra bilo je jasno šta će mu servirati Jirgen Klop. Svestan da su Srbinu potrebni minuti i da bi bilo pogubno za njegov razvoj da i dalje sedi na klupi, nemački stručnjak je podigao rampu pozajmice. Počeli su da se javljaju klubovi, na displeju mobilnog telefona Marka Grujića pisalo je Toni Pjulis (menadžer Midlzbroa) i Nil Vornok.

„Da, njih dvojica su me lično zvali na telefon. Ne pričam to da bih se hvalio, nego što je stvarno tako... Opet, nadao sam u jednom trenutku da ću imati dobru minutažu u Liverpulu. Odradio sam kvalitetne pripreme letos, čak postigao neke golove. Imao sam odličnu rolu na Audi Kupu. Nije se to desilo, tako da su u novembru počele priče o pozajmici. Od malih nogu favorizujem englesku ligu. Sve mi se dopada tamo oko fudbala. Imali smo ponude nekoliko klubova iz Premijer lige koji su se borili za opstanak, i nekoliko iz Čempionšipa. Doneo sam pravu odluku, želeo sam da se borim za vrh. Dobro sam vagao“...

I JA SAM POMISLIO: STIŽE GRUJIĆ IZ LIVERPULA DA IZDOMINIRA

Znao je da mu je potreban kontinuitet igara, posebno što mu je Mundijal u Rusiji išao u susret, ali ponekad nije jednostavno napustiti klub kao što je Liverpul. Makar privremeno.

„Znaš kako, prosto u ovim mojim godinama moraš da igraš. Da sam ostao i ako Liverpul slavi u Kijevu protiv Reala - a verujem da hoće - dobio bih možda medalju. Lepo je to, ali igračka karijera suviše kratko traje. Ovo sve što sam prošao u Čempionšipu nema cenu... Bučni navijači, drugačiji fudbal, to je doškolovavanje... Napravio sam punog pogodak. Imao sam možda i sreće što su Gunarson i Rals bili odsutni. Uskočio sam umesto njih i odigrao veliki broj utakmica“.

Ojačao je u Liverpul trenirajući sa brojnim zverima, ali sve što je tamo naučio mogao je onog dana kada je kročio u Kardif da zaboravi. Umesto tranzicije Jirgena Klopa, sačekao ga je totalno drugačiji stil Nila Vornoka. Pomalo arhaična engleska igra preskakanja menevra gde je žiža na dugim loptama i duelima.

„Kao mlad igrač dobra stvar je učiti različite stilove i da do 25. godine fudbaler bude na vrhunskom nivou. Još sam mlad, bio sam pod palicom brojnih trenera, počev od Crvene zvezde gde se igra visoko. Kardif jeste nešto drugačije od onoga sa čim sam se susretao. Vornok je poznat po tome da preskače igru i vezni red. Mnogo smo igru zasnivali na prekidima, na bacanje auta... Nekad se šalim i kažem da nam je izvođenje auta traje po minut. Ali ta referenca je napravila razliku odnosu na Fulam. Vezali smo seriju od devet pobeda, igrao sam na svim tim mečevima“.

Pojavom Marka Grujića u Kardifu i sa srpskim Fulamom, ovdašnji ljubitelji fudbala počeli su drugačijim očima da gledaju Čempionšip. Englezi tvrde da je to peta liga u Evropi po kvalitetu. Možda i preteruju...

„Malo igrača smo imali u toj ligi poslednjih godina, iskreno ni ja nisam toliko pratio Čempionšip. Fizički je zahtevniji i mnogo se više oslanjaju ekipe na duel igru u odnosu na Premijer. Kvalitet jeste veći u Premijeru, ali ovde igraju momci iz Italije, Španiji... Englezi imaju sreću da im je drugi rang vrlo jako i onda igrači dolaze spremni u ligu. Ne znate vi kako je to kada odete na noge Milvolu... Sve gori, sve puca. Nije lako igrati na tim gostovanjima“.

Naveo je i zanimljive primere.

„ Sterling, Deli Ali, Hari Kejn... Svi oni su igrali u Čempionšipu. Mislim da su pojedinci bili i u trećoj ligi. Dele Ali je bio u MK Donsu.To je normalan put, voleo bih da mi sledeća stanica bude Premijer liga. To mi je cilj“.

Nije to ništa novo: tokom staža u Kardifu brojne oči zaposlenih u Liverpulu pratili su i analizirali svaki korak Marka Grujića. Izvesno je samo da će se on vratiti na Enfild i tamo početi pripreme. A posle.

„Ljudi iz Kardifa su izrazili želju da ostanem, to ne zavisi od mene i njih, već od Liverpula. Voleo bih da se nađem na Mundijalu kao svaki mladi fudbaler, pa da onda prođem pripreme sa Liverpulom. Ko zna kakav rasplet može da se očekuje. Izvesno je samo da hoću da igram standardno. Neću se zadovoljiti samo da budem član jednog tima. To će da mi bude ideja vodilja“.

Statistika kaže da je odigrao 13 utakmica i postigao jedan pogodak.... Šaljivo konstatuje da je u jednom trenutku pomislio i sam kako „Marko Grujić iz Liverpula treba da ode tamo i sve pojede“....

„I ja sam mislio da ću praviti razliku. Imaš to u glavi da si igrač Liverpula, ali... Znaju ljudi u Liverpulu da je teško prešaltati se na sasvim drugi nivo fudbala. Proveo sam godinu dana u jednom klubu i učio na svakom treningu kako taj klub igra. Onda sam došao kod Nila Vornoka, koji je tradicionalan trener. Oni su znali gde me šalju. Sve je dobro ispalo“.

Iz neposredne blizine visoki vezista je gledao sezonu iz snova Liverpula. Do decembra je trenirao sa Salahom, Firminom i Maneom i osetio kako hvataju zalet za turbo finiš sezone. Sve je to kulminiralo ulaskom Redsa u finale Lige šampiona.

„Kada su igrali protiv Sitija, Građani su praktično bili nedodirljvi. Najdominantnija ekipa u Premijer ligi i na svetu. Sve su pobeđivali sa velikom razlikom. Tu je bio „kvrc“. Posle toga su počeli svi ozbiljno da shvataju Liverpul. Bilo je i u grupnoj fazi ubedljivih pobeda, ali protivnici kao Maribor nisu bili merodavni“.

Da li si očekivao da Jirgen Klop napravi ovakav uspeh?

„Iskreno - jesam. Znam koliko Liverpul igra specifičan fudbal. Sa mnogo energije i mnogo trčanja, kontranapada... Mnogo drugačije od Reala, Barselone i Sitija koji igraju kroz pas. Liverpulu leže te ekipe, mada je Real Madrid favorit. Imaju dve titule zaredom i okosnicu tima. To je prava dinastija. Videli ste protiv Bajerna. Kada mislite da su gotovi, oni prežive. Em znaju, em su takmičari“.

Ali...

„Zašto da ne bude ovo ta sezona kada će se ušati pehar vratiti u Liverpul.. Ako su već izbacili Siti koji je bio u rangu Reala, onda je sve moguće. Sa ovakvim Salahom... Uh... Znam i da će veliki deo Evrope navijačti za Liveprul. Ovek svi više simpatišu autsajdera“.

O REPREZENTACIJI...

Ostrvske teme samo su uvod u ono što bi Marka Grujića trebalo da čeka ovog leta. Na poslednje dve provere bio je u timu Orlova.... Dovoljno sa spoznaju da će biti učesnik centralnog sportskog događaja. Znao on šta se očekuje od ekipe Mladena Krstajića.

„Ovog puta očekivanja su stvarno velika. Imamo kvalitetnu reprezentaciju. Realno, Brazil jedini odskače i sigurno će se plasirati dalje. Ljudi pomalo potcenjuju ekipu Kostarike. Mnogo sam pričao sa momcima koji su igrali protiv njih. Vrlo su nezgodni. Igraju sto posto svaki duel. Posebno su motivisani kada igraju za A selekciju. Prgavi su, da ne kažem prljavi. Biće ozbiljan fajt sa njima. Dobar nam je žreb. Verujem da možemo da pobedimo dve utakmice. Sve je na nama. Ako prođemo u osminu finala, uvek je sve moguće....“

Znači ne bi bilo dobro da rešavamo protiv Firmina?

„To uopšte ne bi bilo dobro. Pogledajte, njihovi igrači su pravili transfere od 100 i više miliona evra“.

Ne kaže za sebe da je siguran putnik, ali...

„Svi se potajno nadamo, to je najveća stvar u karijeri. Mnogo velikih igrača Mundijalu. Dobio sam poverenje u prethodne dve utakmice, bio sam standardan u klubu. To bi bio vrhunac karijere“.

MOJ BRAT RADONJA - NAJBOLJI IGRAČ

Ispratio je Marko Grujić sezonu i matičnog kluba. Ponosno je šetao londonskim ulicama posle duela Arsenala i Crvene zvezde, kao što je i sada ponosan.

„Od početka sezone su bili autsajderi. Počevši od Sparte Prag do CSKA. Ne raduju me toliko rezultati - mada je i to sjano - koliko to što je Zvezda igrala muški i disciplinovano. Delovali su kao ekipa iz Bundeslige. Kao navijač sam zadovoljan, posebno jer je klub produžio ugovor sa Vladanom Milojevićem. Bilo bi sjajno da se sve ovo ponovi, ali verujem da možemo da napravimo iskorak“.

Ko ti je ljubimac od Zvezdinih igrača?

„Moj drug i brat Nemanja Radonjić.“

Kako si video njegovu sezonu?

„Kada se sve sagleda bio je odličan. Međutim, pošto ga odlično poznajem, znam da je na 50 posto mogućnosti. Ako ostane - a verujem da hoće - biće još bolji. Pokazaće da je spreman za velik transfer kao i da može da nosi reprezentaciju u narednih deset godina“.

Pitali smo ga da li može da zamisli duel između Liverpula i Crvene zvezde u Ligi šampiona u novoj sezoni. Naravno, sa njim na terenu.

„Ne bih voleo da se to desi. Kao profesionalac morao bih da igram punom snagom. Ali bi mi u podsvesti bile Delije i tunel“.

Posle priče o Zvezdi gotovo spontano je odmotao film svoje dosadašnje karijere na Ostrvu.

„Ne volim da pametujem sa 22 godine i da pričam o tome. To treba da kažu Vidić, Stanković.... Neko ko je sve prošao u životu i karijeri, ali nerealno je otići iz srpskog fudbala i odmah zaigrati pored Kutinja, uzeti mu desetku. Ja sam svesno otišao, znao sam da neću odmah da igram. Išao sam u sistem u kome se radi od jutra do mraka. Mnogo je to težak put. Imam 22 godine, do 25. treba da budem na vrhuncu“.

KAD MI JE TEŠKO POMISLIM GDE SAM BIO PRE ČETIRI GODINE

Spoznao je ili tek spoznaje sve zakone fudbalskog profesionalizma.

„Ima mnogo sitnica. Nisam imao pojma da su ishrana i stanje tela tako bitni. Velika je razlika. Nisam za to da se ode mlad u veliko takmičenje. Treba nešto dati klubu, navijačima. U inostranstvu ulaziš u mašinu, ali opet imš sve što ti je potrebno za uspeh“.

Grujić trenutno flertuje sa konačnim uspehom. Zna da će biti još padova.

„Kada imam loš dan setim se gde sam bio pre četiri godine. Zabobilaznim putem sam došao u Zvezdu. Mnogo sam zadovoljan... Odradio sam sada i ovu pozajmicu. Privikao sam se na život u Engleskoj. I svoju fudbalsku budućnost vidim ovde. Kao klinac sam gledao mnogo Premijer ligu. Nikada ne bih menjao sredinu, voelo bih da ne promenim zemlju“.

Za kraj je imao poruku i za našeg kolumnistu.

„Redovno čitam tekstove Marka Prelevića. Čuo sam da je navijač Liverpula, pa mi je postao još simpatičniji. Oduševljen sam kako čovek piše i odakle vadi podatke. Ostao mi je u sećanju tekst o Vornoku, pisao je šta je čovek radio pre 10 godina. Posle sam se raspitivao i saznao da je sve to istina. Izgleda da je on Salah srpskog novinarstva“, našalio se na kraju Grujić.

(FOTO: Action images, Star sport)