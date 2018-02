INTERVJU - Ognjen Ožegović: Kažu da je glava luda, al’ je spremna za još čuda

Ognjen Ožegović

Kad je gusto, kad je frka, kad se drugi skrivaju, dajte loptu Ognjenu Ožegoviću. Možda neće uvek uspeti, ali će bar pokušati. Shvatile su to njegove kolege u Partizanu i zato u osvit prolećne sezone drže palčeve 23-godišnjem napadaču da se što pre stavi na raspolaganje Miroslavu Đukiću, znajući da s njim dobijaju ono što se možda ne vidi u statističkim kolonama.

Hrabrost.

Jesenas je baš on dao gol vredan plasmana u šesnaestinu finala Lige Evrope, izvukao Parni valjak iz blata stadiona u Zemunu, poentirao protiv Dinama, namestio gol Tavambi za overu trijumfa nad Skenderbegom, iznudio penal u derbiju...

Dovoljno da sam sebi upiše prelaznu ocenu na polugodištu.

“Prvih šest meseci u Partizanu bih okarakterisao kao uspešno prilegođavanje, potrebno svakom igraču. Rekoh pre neki dan Juriju Vakulku, pošto vidim da se muči: ’Ništa ne brini, mora da prođe bar mesec, dva, da shvatiš težinu ovog dresa’. Sad sam svestan šta sve mogu, a mogu više nego jesenas“, optimista je Ognjen Ožegović u nedeljnom intervjuu za MOZZART Sport.

Sintagmu “težak dres“ koristi dosta sportista. Nekad kao šablon, nekad kao istinu o prilagođavanju na novu sredinu. Šta on znači u tvom slučaju?

“U odnosu na sve druge klubove, u Partizanu se pobeda traži uvek. Svuda. Kad se trijumfuje na jednoj istog časa se zahteva da na narednoj utakmici igramo bolje, budemo efikasniji. Pozitivan pritisak može da napravi velikog igrača. Ko u glavi prevaziđe takvu vrstu opterećenja sposoban je da se snađe bilo gde u Evropi. Samo da podsetim, bilo je proverenih fudbalera, čak i onih velikih karijera, koji su pucali u Partizanu, baš zbog težine dresa“.

ZAVRŠIO BIH NA TRANSFER LISTI DA SAM KLONUO

Ti si pritisak izabrao maltene istog časa kad si potpisao za crno-bele?

“Volim ga! Ne mogu da igram bez pritiska. Pravi me boljim igračem, daje mi dupli motiv. Ne pale me utakmice bez značaja. Na primer, za neki osrednji superligšaki klub, kome je svejedno da li će se pobediti ili ne. Zato mi Partizan odgovara“.

Prevazišao si turbulentan početak mandata u Humskoj, prožet vansportskim detaljima. Kako?

“Znao sam šta me čeka kad sam dolazio. Da sam stao ili klonuo danas bi moje ime bilo na transfer listi. Odabrao sam drugi put, išao srcem, na sve ili ništa. Navjači su prepoznali da ginem svaki put kad izađem na stadion, ma šta stadion, i na treningu je isto. Dajem krv i znoj za crno-bele. Tako će biti dokle god sam ovde, pa i kad odem, a – ako Bog da – i vratim se jednog dana“.

Poreklom si sa podneblja (Bosanska Gradiška) gde ljudi delikatne situacije rešavaju pre srcem, nego razumom. Možda te je takav pristup održalo na površini u Partizanu?

“Više trenera i prijatelja mi je govorilo da imam ’ludu glavu’. Znam, niko od njih nije mislio loše. Neke stvari bih menjao na sebi, ali ovu glavu ne bih. Ona me je dovela do Partizana, dovela je i Partizan do eliminacionih borbi u Ligi Evrope, njome sam dao gol Jang Bojsu“.

Imaš li utisak da “ta glava“ često ide kroz zid?

“Letošnja odluka da potpišem za Partizan je prva takve vrste. U ostalim sredinama nisam ulazio u utakmicu ovako agresivno kao što radim za crno-bele. Znao sam u prethodnim klubovima da istrčim na teren bez motiva, trebalo mi je po 50, 60 minuta da uđem u utakmicu. Toga ovde nema. U Partizanu te adrenalin udara tri sata pre susreta, još dok smo u Zemunelu. Zato tuga posle poraza ili slavlje usled pobede traju po dva dana. Minimum“.

Kaješ li se zbog bilo koje odluke u karijeri?

“Ako misliš za Partizan – nikako! Za neke ranije se kajem. U prošlosti sam pojedine odluke donosio ne svojom već voljom ljudi koji su bili uz mene i vodili me. Da sam se ja pitao možda bi nešto u karijeri bilo drugačije, ali ne žalim. Ispraviću sve kako bih sam sebi omogućio da sledeći transfer bude u dobar evropski klub“.

MOGU DA DAM VIŠE OD 18 GOLOVA

Baš na stranicama MOZZART Sporta, pomoćni trener Andrija Delibašić je nedavno objasnio tvoju ulogu u ekipi, rečima da si pravi izbor u načinu igre Miroslava Đukića, jer “napadaš zonu, trčiš u dubinu, imaš brzu kontru“?

“Partizanov sistem je drugačiji u odnosu na prethodne sredine. Odgovara mi kad igramo s dva napadača, snalazim se u formaciji kad u špicu imam saradnika spremnog da skrene pažnju sa mene i ostavi mi više prostora. Na treninzima završnice, pod Delibašićevom palicom, poboljšao sam kretnju i realizaciju. Nije savršeno, ali ide na bolje“.

Jedino što trpi u takvoj postavci je lična statistika, pored imena imaš šest golova i četiri asistencije?

“Živa istina. Ne bežim od toga. Nikad nisam, niti ću, dok sam u Partizanu sebe staviti u prvi plan. Ispostavilo se da je bolje gledati interes kluba, napravili smo veliki rezultat. E sad, moram i da poradim na brojkama. Ako sam u Čukaričkom postigao 18 golova prošle sezone, onda u Partizanu mogu više od trenutnog učinka. Podređivanje ekipi, defanzivni zadaci i igra u zonskoj odbrani doveli su do toga da ispašta golgeterski učinak. Izgubim dosta snage u kretnjama, padne mi koncentracija... Moraću da radim na fizici, kako bi mi ostalo snage za završnicu“.

BAMBI OBEĆAO PREMIJU AKO REŠIM U PLZENJU

Hoće li je biti protiv Plzenja, pod uslovom da se oporaviš?

“Svakom igraču je san da igra nokaut fazu Lige Evrope. Uživaćemo. Nemamo pritisak, nismo klub koji je došao da osvoji ovo takmičenje. Za nas je svaka sledeća runda veliki uspeh. Opterećenja smo se rešili onog trenutka kad smo prošli grupu. Sad možemo da igramo opuštenije, pokažemo sve što znamo. Ako budemo kolektiv možemo da napravimo još jedno čudo“.

Uz tvoj gol?

“Za prvu utakmicu ne mogu da garantujem, međutim, ako se desi da prođemo, verujem da ću ja biti taj koji će odlučiti u revanšu. Samo da mi Bog podari zdravlje, kuburio sam s povredama tokom priprema, potrebno mi je da skupim snagu. A mislim da mogu više nego jesenas, što znači da ako sam dao gol protiv Jang Bojsa onda mogu da pomognem da izbacimo Plzen“.

U tom slučaju slede benefiti od tvog nerazdvojnog prijatelja, Zorana Bambija Tošića?

“Kad smo igrali sa Švajcarcima znao je da me motiviše. Obećao je premiju i ispunio obećanje. Obećao je i sad, pod uslovom da budem čovek odluke i protiv Plzena“, smeška se Ognjen Ožegović, ne otkrivajući iznos kojim ga krilni vezista Partizana dodatno inspiriše.

Piše: Aleksandar JOKSIĆ;

Foto: Star Sport, FK Partizan.