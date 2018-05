Još jednom su ga Grobari zamolili i još jednom je pristao - Saša Ilić (40) ipak će igrati još malo! Legendarni kapiten Partizana odlučio je da na još godinu dana produži ugovor sa crno-belima. To je epilog sastanka koji je održan jutros u Humskoj, a na kome je Ilić rekao čelnicima kluba kakvi su mu planovi u bližoj budućnosti. Mnogi su očekivali da će se Sale odlučiti za neku odgovornu funkciju u klubu, međutim, on je odlučio da ispuni želju navijačima.

Ovu informaciju prvi je objavio Telegraf.rs, a za MOZZART potvrdio direktor Partizana Miloš Vazira.

Rekorder po broju nastupa za Partizan nekoliko puta se u poslednjih dana sastajao sa rukovodećim ljudima u klubu. Predočeno mu je da se u svakom smislu računa na njega, trebalo je samo da odluči da li je za posao u sportskom ili nekom drugom sektoru, no on je na kraju odlučio da penziju odloži za još godinu dana...

"Istina je, jutros smo utanačili detalje nastavka saradnje. Naša želja je bila da Ilić produži ugovor, jer smatramo da fudbalskim kvalitetima, ali i ljudskim, pre svega, može da bude od koristi za ekipu. Saša je to prihvati, jer se i sam najbolje oseća na terenu, a videli ste nedavno šta sve može da pruži", kratko je izjavio Vazura.

Saša Ilić je na blistav način priveo ovu sezonu kraju, iako je Grobari baš i neće po dobrom pamtiti. Protiv Napretka, u beznadežnoj situaciji kod 0:2 podelio je dve asistencije za spas, a u revanš meču polufinala kupa protiv Čukaričkog u nadoknadi je postigao gol koji je crno-bele odveo u finale.

Sad još da donese trofej u Humsku i može u... Ne, ne, sačekaće penzija još malo.

"U ovom trenutku ovako je najbolje za Partizan, saigrače i mene. Odluku sam doneo u dogovoru s porodicom. Osetio sam ujedno i podršku navijača, trenera, posebno Rankovića, Delibašića i njihovu želju da igram još malo. I dalje značim timu, to je najvažnije", podvukao je Ilić.

