Nekako je postalo logično i očekivano da se klubovi na ovim prostorima suočavaju sa finansijskim problemima. Međutim, dok oni najveći skoro sigurno nikada neće propasti, isto se ne može reći za one "sporedne likove" koji od danas do sutra strepe za svoju sudbinu sastavljajući kraj s krajem. U Hrvatskoj smo imali primer Istre i Cibalije, a u Bosni i Hercegovini je to slučaj sa Vitezom i Čelikom koji se sastaju na zatvaranju 26. kola u okviru plej-auta Premijer lige (16.30).

Čelnici ova dva kluba nekako su uspeli da izbegnu suspenziju tamošnjeg saveza, nakon što su sredinom marta izmirili dugovanja ili postigli reprograme sa bivšim igračima. Trojica nekadašnjih fudbalera Čelika Mahir Karić, Eldin Adilović i Semir Bukvić podneli su tužbu protiv kluba, a na osnovu iste pokrenut je disciplinski postupak protiv Zeničana. Ipak, uprava Čelika je nekako izmirila obaveze prema igračima u iznosu od 26.000 evra. Vitez pak nije isplatio novac bivšem igraču Elvisu Sadikoviću - svota je daleko manja, oko 4.100 evra - već je postignut dogovor dveju strana. Reprogram je samo privremeno rešenje, tako da je "požar" tek kratkotrajno ugašen. Realno, teško je u tako zatrovanoj sredini koncentrisati se na fudbal...

Kako bilo, Vitez je u daleko lošijoj poziciji u odnosu na Čelik. Zakucani su za dno tabele sa samo osam bodova, dosad su ostvarili samo jednu pobedu, dali su devet, primili čak 46 pogodaka, a na gostovanjima su bez trijumfa i postignutog gola. Stoga, ne treba da čudi što navijači i uprava ovog kluba više ne gaje nikakve iluzije o opstanku u Premijer ligi, već je samo bitno sačuvati obraz. No, ni to više nije lako... Povrh svega nekadašnji vezista Partizana Dejan Babić i defanzivac Đorđe Ćosić suspendovani su zbog kršenja klupske discipline i ne treniraju s ekipom.

"Moramo da se borimo. Ne smemo da se obaziremo na činjenicu da su Čeliku potrebni bodovi. Igraćemo pošteno i požrtvovano, tražiti povoljan rezultat, sačuvati obraz. Ove utakmice su prilika mladim igračima za dokazivanje. Većina nas živi od fudbala", izjavio je mladi desni bek Viteza Ivan Stanić.

Trener Vitežana Ivica Bonić bio je brutalno iskren uoči ovog meča...

"Stalno ponavljamo da ćemo igrati i dati sve od sebe, a golova i bodova - nigde. Potpuno nas je napustila sreća. Ne treba zanemariti nedostatak kvaliteta u našoj ekipi, a ni druge faktore i razloge o kojima je bespredmetno govoriti. Daćemo i na ovoj utakmici svoj maksimum, a hoće li to biti dovoljno za pozitivan rezultat?", zapitao se Bonić.

Iako je i Čelik u kanalu, ovde bismo im dali prednost jer koliko-toliko bolje stoje. Ako biste da izbegnete prognozu pobednika, gađajte golove. Tip 0-2 prolazio je na sedam prethodnih međusobnih duela ovih timova.

BIH, PLEJ-AUT, 26. KOLO:

Subota

Mladost - Sloboda 1:1 (1:1)

Borac - GOŠK Gabela 0:0

Ponedeljak

