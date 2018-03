Jedna za brigu, druga za ohrabrenje. Utakmice sa Marokom (1:2) i Nigerijom (2:0) pokazale su ne samo dva raziličita rezultata, već i načina igre srpske reprezentacije. U Torinu skoro ništa nije valjalo, u Londonu smo podsetili na učesnika Mundijala i na manje od tri meseca od planetarne smotre u Rusiji nema tog navijača koji ne bi rekao Orlovima - onakvi kakvi ste bili u sredu, budite i na Prvenstvu sveta.

A šta na sve kaže Mladen Krstajić, posel druge turneje u svojstvu selektora, premijerne bez odrednice „vršilac dužnosti“?

„Za ovih deset dana šta se sve izdešavalo, mislim da bih bio napadnut već na aerodromu da smo izgubili od Nigerije“, smatra Krstajić u intervjuu Kuriru.

Naravno, reč je o odjeku koji je do selektora, njegovih saradnika i igrača stizao iz Srbije posle poraza od Maroka, ali i prethodne odluke da se promeni kapiten.

„Polako, ljudi, pa u koju smo to krajnost otišli?! Mi bismo da skidamo glave, ali ovo je sport! Ja sam navikao da sedim sa ljudima svih navijačkih opredeljenja. Šta sad, treba da me neko napadne zato što je neko u javnosti tumačio događaje u reprezentaciji na način koji nema veze sa životom. Razmišljao sam i o tome da, ako bi krenulo sve naopako, uzmem ženu i decu i odemo negde preko da živimo u miru. Zar da doživim da mi neko maltretira decu u školi?!“

Krstajić uverava da nije bilo pretnji, ali kako sam ističe preživeo je deset psihički teških dana.

„Ne, nije bilo pretnji. To je osećaj stvoren od moje okoline posle meča sa Marokom. Nije ni čudo što nam je jedan premijer ubijen, a aktuelni predsednik izložen napadima sa svih strana. Da li ja znam dobro da radim svoj posao, ostavljam stručnoj javnosti da proceni, ali da razmišljam o bezbednosti porodice kad izađem na ulicu, tu se onda gubi svaki smisao. Ja sam lično tri dana pred meč sa Nigerijom prestao da čitam i tekstove i bilo kakve komentare“.

Otkrio je selektor i deo razgovora sa igračima posle poraza od Maroka.

„Rekao sam im: „momci, u Srbiji ne postoje prijateljske utakmice. Svaka je na nož, mi tako živimo, takav smo narod.“ Igrači su osećali pritisak, nije to bio običan pritisak. Iza nas je ostalo deset dana života pod neverovatnom tenzijom“.

Nema sumnje da je istoj doprinela i Krstajićeva odluka da promeni dugogodišnjeg kapitena Branislava Ivanovića i traku premesti na ruku levog beka, Aleksandra Kolarova. Uverava da tim činom nije narušena hijerarhija u državnom timu, niti ambijent u svlačionici.-

„Kao igrač sam naučio da je atmosfera temelj svega. Ništa sporno nije bilo ni tokom kvalifikacija, samo mi se učinilo da ću dobru atmosferu postaviti na viši nivo ako napravim taj potez. Nijednog trenutka nisam bio u problemu sa igračima. Svakog gledam u oči i kažem mu šta mislim. Verujte, Branislav Ivanović je prihvatio to kao profesionalac. U takvim situacijama ti ne bude svejedno, ali primiš odluku i vremenom shvatiš zašto se tako sve odigralo. Tim je najvažniji. Sećam se kad sam se vratio u Partizan, pa sam dobio traku, a pored mene Saša Ilić, koji je nosi ceo svoj život kao legenda kluba. Nema tu mesta zavisti i sujeti, sistem je bitan“.

Sad strogo o fudbalskim temama. Taktici. Na primer, onoj iz Torina, gde je Nemanja Matić bio jedini zadnji vezni u izuzetno ofanzivnoj postavci, koja jeste lepo izgledala na papiru, ali nije funkcionisala na terenu. Bar dok se na njemu nije našao Luka Miliviojević.

„Nije Matić ostavljen sam, jer su dva vezna igrača ispred njega dobila jasne zadatke, ali mogu se složiti da je bila ofanzivnija i rizičnija postavka. Želeli smo da iskoristimo brzinu igrača da vidimo kako ćemo se ponašati u situacijama kada nas rezultat natera na igru sa više rizika“, objašnjava Krstajić odluku da meč sa Marokom počnu Andrija Živković, Adem Ljajić, Dušan Tadić, Filip Kostić i Aleksandar Mitrović

Na ovoj turneji nije mogao da računa na povređenog Sergeja Milinkovića Savića. A reč je o trenutno možda i najvrednijem srpskom reprezentativcu, pa se narod pita - gde staviti vezistu Lacija.

„Nije na prvom mestu igrački kvalitet, već kako će se to što svaki pojedinac zna uklopiti u funkciju tima. Ostaje žal što ga zbog povrede nismo mogli videti na ove dve provere, ali zato smo videli Ljajića kako je podneo napore dve utakmice, dokazao je da može biti mnogo bitan za ekipu ako mu se pronađe „žica“. O Matiću i Milivojeviću ne treba ni trošiti reči. Mislim da je Matić pokazao da je pravi lider tima“.

Kurir na kraju intervjua pitanjem primećuje - da li bi postavljanje Tadića, Milinković Savića, Matića i Ljajića u prvih 11 bilo klasično traženje alibija po sistemu „stavio sam najbolje što imamo“?

„Sigurno neću sastavljati ekipu da bi mi imena u njemu poslužila kao alibi. Na teren će izlaziti da bismo pobedili utakmicu“, zaključio je Mladen Krstajić.

