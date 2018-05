I pre tog 20.maja 1998.godine bio je veliki igrač! Ali tačno pre dve decenije u Amsterdamu Predrag Mijatović je postao jedan od najvećih. I u istoriji balkanskog fudbala i u istoriji najvećeg kluba na svetu, Real Madrida.

Kraljevski klub je 32 godine čekao trofej u Ligi šampiona, bio je gladan. Mnogo gledan. Juventus je na Amsterdam Areni imao ulogu favorita i francuskog čarobnjaka Zinedina Zidana.

Nije vredelo. Real Madrid je imao Predraga Mijatovića u ful snazi. Dovoljno sposobnog da u 66.minutu sačeka odbita, zaobiđe Perucija i pošalje loptu u mrežu. Od tada do danas nekadašnji reprezentativac Jugoslavije ima mitski status u glavnom gradu Španije.

O tome svedoči i veliki intervju koji je dao baš na godišnjicu finala sa Juventusom.

„Real Madrid je bio u sličnoj situaciji kao danas. Istina, sad ima ulogu favorita protiv Liverpula. Izgubili smo prvenstvenu trku, pre odlazak u Amesterdam rekli su nam da ne smemo da izgubimo. I da bi u tom slučaju najbolje za nas bilo da odmah odemo u nacionalne timove koji su se spremali za Mundijal u Francuskoj. Juventus je bio favorit. Mi smo imali samo Sedarofa i Panućija sa velikim iskustvom“, počeo je priču Predrag Mijatović.

Na klupi Madriđana sedeo je Jup Hajnkens. Nasledio je Fabija Kapela koji je prvenstveni trofej vratio u Madrid, ali... Bilo je potrebno dokopati se najvrednijeg trofeja.

„Juventus je već osvojio Skudeto i verovatno su pomislili da će finale biti lako. Prvarili su se. Na početku Zinedin Zidan je imao mnogo lopti i mučio nas je. Međutim, nisu mogli da naprave mnogo šansi. Okupili smo se na terenu i rekli jedni drugima da možemo da pobedimo. Tačnije, uradio je to Fernando Redondo. On je bio poseban igrač, ali i apsolutni lider tima. Ako vam izda naredbu da nešto uradite znate da to morate da uradite“.

Priznao je da je tokom sezone malo ko verovao da Real može da osvoji najveći pehar.

„Bili smo s..... Niko nije verovao da možemo da osvojimo pehar, nje bilo ni razloga koji bi nas naveli da razmišljamo kao šampioni... Madrid je i pre nas imao sjajne generacije koje nisu uspele...“.

Ali...

„Bili smo prijatelji, bili smo složeni... Uvek kažem da je Realu sedmu titulu šampiona Evrope donelo prijateljstvo. Kritikovali smo jedni druge, ali govorili smo šta imamo u lice. Nikako iza leđa. Zajedno smo stigli u Real koji je promenio izgled tima dolaskom Kapela. Prvo smo vratili titulu u Madrid i to u borbi sa odličnom Barselonom predvođenom Ronaldom. Te sezone nismo igrali Evropu, nismo bili mentalno zreli za dva takmičenja. Potom je stigao Hajnkens. Loši smo bili u prvenstvu, ali smo spoznali da u Ligi šampiona imamo šanse“.

Baš te sezone, pre gola u Amsterdamu Predrag Mijatović se borio sa sopstvenim demonima. Nije mogao da postigne gol u Ligi šampiona.

„To me je izjedalo. Međutim, Jero, Fernando Sanz i Šuker su mi govorili da ću to da uradim u finalu. I bili su u pravu“.

Naravno, nije bila zanemarljiva ni uloga Jupa Hajnkensa.

„On mi je bio naklonjen. Isto kao što sam bio naklon jen i ja njemu. Na sredini sezone počeli smo mnogo da razgovaramo, čak i u sobama za masažu. On je insistirao na tome da bolje kontrolišem loptu u prilikama. Rekao mi je da je to pola gola. Bio je pragmatičan, pravi Nemac. Rekao mi je: Važno je da lopta samo uđe u gol“. Videlo se koliko mi je pomogao“.