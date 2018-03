Muk. Preko 10.000 skamenjenih faca na platou ispred bazilike Santa Kroće. U crno zavijen ljubičasti grad.

Svi koji nešto znače u italijanskom fudbalu su danas došli na poslednji ispraćaj Davidea Astorija. Kapitena i ljudine kojeg Italija oplakuje danima i nikada ga neće zaboraviti.

Mirno i dostojanstveno su navijači, fudbaleri i nadasve ljudi čekali da se završi opelo. Mali je bio plato ispred bazilike da primi sve one koji su želeli da kažu poslednje “adio” kapitenu. Unutra je bila rodbina, najbliži prijatelji, velikani italijanskog fudbala, predstavnici Fiorentine…

Govor je prvo održao kardinal Bertoni, a onda je Milan Badelj skupio hrabrost da se u najtežem trenutku oprosti od dosadašnjeg lidera Violine svlačionice. Hrvat je se knedlom u grlu prozborio koju reč u ime saigrača koji će dalje morati bez svog voljenog kapitena.

"Dragi Davide, govorim u ime saigrača i cele porodice Viola. Tvoje ime na hebrejskom znači voljeni, a kada danas vidim sve ove ljude okupljene zbog tebe, verujem da je to zaista s razlogom tvoje ime. Davide, ti svojim očima ulaziš pod kožu čoveku i ostaješ tamo. Ti si najbolji saigrač, uz tebe smo se osećali sigurniji, znajući da je Davide uz nas. Ne mogu zaboraviti tvoj smeh i šale sa svima. Kako si voleo da opišeš sebe: 'Modni dizajner koji u slobodno vreme igra fudbal'. Tvoji roditelji nisu pogrešili s tobom ni za zarez. Nisi bio kao ostali. Bio si brat i sin kojeg bi svi poželeli. Ti si fudbal. Onaj izvorni, prirodni. Čist kao dete. Naše misli su sada uz tvog oca, tvoju majku, tvoju braću, tvoju Frančesku i princezu Viki. Bio si ljudina i naša je dužnost da to govorimo tvojoj ćerki. Zadatak svih bliskih tebi je da ispričamo kakav joj je otac bio. Kakav veliki čovek. Završiću s anegdotom: ujutro, kad bi stigao u sobu za masažu, uvek si palio svetlo. To si ti svima nama - svetlo. Hvala, Davide."

Posle njega je kratak govor održao i Davideov brat, Marko. A onda je kovčeg iz crkve krenuo na mesto večnog počinka. Muk na izlasku, suze i jecaji, a onda pesma iz dubine duše… Od muke. Iz hiljada grla se prolomilo: “C'e solo un capitano, un capitano ("jedan je kapiten")”, “Davide, Davide!”

Uz pesmu, apaluze i ljubičasti dim, Davide Astori je otišao na večni počinak. U aleju velikana, tamo gde su mir našli Galilej, Mikelanđelo, Rosini…

Ćao Davide!

(FOTO: Action images)