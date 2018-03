Đorđo Kjelini

Ima već 33 godine, a videlo se da je uzbuđen kao da je pobedio prvu utakmicu u Ligi šampiona. Đorđo Kjelini nikako da se umori od pobeda. Videlo se to posebno posle onog jednog uklizavanja nakon kojeg su se on i Đanluiđi Bufon pošteno izvikali jedan na drugog. Emocije su proradile. Tu je Juventus najjači. On ume da emociju kanališe u pravom smeru.

“Bilo je teško, imali smo očigledno velikih poteškoća u prvom poluvremenu, ali smo znali da ćemo u drugom imati i šanse. Sreća nagrađuje hrabre, a mi smo je zaslužili“, sumira Kjelini utiske posle pobede od 2:1 na Vembliju.

Ali prave reči tek dolaze. Iako se neće dopasti nikome u Londonu. Uz sve poštovanje Totenhemu, Kjelini objašnjava brutalno iskreno.

“To im je u tradiciji. Uvek oni stvaraju ogroman broj šansi, ali im uvek nešto fali. Možda neka seda“, aludira Kjelini da Totenhem na prste jedne ruke može da nabroji ovako velike utakmice koje je igrao u 21. veku.

“Moraš da osvojiš par trofeja, da odigraš par ovakvih utakmica. I Pari Sen Žermen je bio bolji od Reala u prvom poluvremena u Madridu, ali Real je dobio na iskustvo. To je Real. Možda mu ne ide u prvenstvu, ali u ovakvim utakmicama nikad ne omanu. Nijedan Ronaldov gol nije slučajan. Pre pet ili šest sezona ni mi nismo biili ovakvi, ali iz godine u godinu rasteš. Bilo je onih utakmica, sa Borusijom ili Monakom, kada nas je i sreća pogledala, ali sa svakom pobedom učimo, ona protiv Reala nam je stvarno podigla samopouzdanje. Istorija je važna“.

Sve lepo rečeno. Mada nije samo do istorije.

“Nismo slepi, moramo bolje“, ponovo će iskreno Kjelini.

Foto: Action Images