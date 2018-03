Navijači Intera razočarani

Valter Sabatini je otišao sa mesta tehičkog koordinatora, Fabio Kapelo više nije trener Đengsua. Veze kompanije Suning i Intera su pokidane. Finansijski fer plej i nemogućnost kineskih vlasnika da ga zaobiđu poput šeika u Pari Sen Žermenu vrlo bi lako mogli da uslove odlazak biznismena sa Dalekog istoka iz Milana.

Štaviše, Korijere dela Sera tvrde da bi u Suningu više nego rado pristali da prodaju Nerazure, ali da je problem to što ga cene na okruglo 600.000.000 evra, a toliko niko neće da plati.

Samo nekoliko sati pošto je vest objavljena Kinezi su demantovali njenu istinitost, ali čini se da su u Italiji izgubili poverenje u mogućnosti, pa i volju Suninga da Inter vrati u sam evropski vrh.

Gotovo svi lokalni mediji stali su u odbranu Valtera Sabatinija, istakavši da je on oprostio klubu i preostale plate koje su mu pripadale po slovu ugovor, jer u njegovom slučaju “nije ni bilo do para, koliko do projekta”. Sa druge strane, italijanski mediji su baš Kineze okarakterisali kao one koji su “kršili obećanja” i Sabatiniju otežavali posao.

Podsetimo, Suning je na leto 2016. godine kupio 68,55 odsto akcija Intera i za tu privilegiju navodno platio 270.000.000 evra. Erik Tohir je zadržao 31,05 odsto akcija i funkciju predsednika, mada se više ne pita mnogo o vođenju kluba. Uefin finansijski fer plej pokazuje se kao napremostiva prepreka u naporima da se klub uzdigne. Pari Sen Žermen nije imao tih problema. Imao je dovoljno novca. Inter ima "samo" tradiciju.

(FOTO: Action Images)