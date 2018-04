Đorđe Ivanović

Dve sasvim drugačije utakmice u razmaku od samo četiri dana. U prvom meču polufinala Kupa Srbije 4:2 za Čukarički, u prvenstvenom okršaju 2:1 za Partizan. Dovoljno da u Humskoj procveta miris optimizma iskazan u rečima Đorđa Ivanovića.

“Igrali su (u kup meču, prim. aut.) koliko smo im mi dopustili. Neće da bude problema protiv njih u kupu. Dobra su ekipa, ali mi smo bolji i možemo da prođemo u finale“, kategorički će Ivanović u izjavi za klupski sajt.

Ivanović bar ima razloga za dobru atmosferu. Konačno je zavredio značajniju minutažu u Partizanu i za razliku od prvog dela prolećne sezone ovog puta opravdao poverenje.

“Na Banovom brdu sam nagovestio da mogu da odigram odlično... Jeste, trebalo mi je mnogo vremena: sve mi je bilo drugačije, od treninga… Polako je to dolazilo, u poslednje dve-tri sedmice počeo sam dobro da se osećam. Nije to još to, naravno, nedostaje mi mirnoća u završnici, ali uveren sam da će i to doći. Nadam se da će sve da bude kao što se i očekuje od mene“, uveren je 22-godišnji ofanzivac.

Uželeo se lopte, pa na pitanje o tome da li ima snage da odigra svih 90 minuta kao iz topa odgovara.

“Nekad i bespotrebno trčim, to je moja želja da se dokažem, svaki loptu bih ja da uzmem, ja da idem… Jednostavno, želja! Četiri godine igrao sam standardno u Spartaku, sad je naišao period da ne igram, eto, uželeo sam se, naravno da sam hteo da pokažem da zaslužujem Partizanov dres“.

Sledeća šansa možda već za vikend protiv Radničkog?

“Pobedio sam Radnički sa Spartakom, dao sam gol. Uvek sam protiv njih imao asistenciju ili gol. Želimo da im vratimo za poraz u Nišu, u Beogradu je bolji teren i sve ćemo učiniti da ih pobedimo. Tamo nisu bili neki uslovi, verujem u slavlje, mnogo smo kvalitetnija ekipa“, kaže Ivanović.

(FOTO: Star Sport)