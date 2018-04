"Astra je praktično ostala bez ikakvih takmičarskih motiva. Univerzitatea je blizu plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope, ali mečevi u rumunskom plej-ofu su vrlo neizvesni. I nalaze se u senci šampionske trke između Kluža i FCSB. Bolje pobegnite od ovog meča, jer je sve moguće."

Ako pak po svaku cenu želite da stavite ovaj par na tiket logičan predlog je dvojka ili bar dupla šansa u kombinaciji sa golovima. Astra je u slobodnom padu, vezala je pet mečeva bez takmičarske pobede, dok je Krajova samo jednom izgubila još od 24. novembra prošle godine - poražena samo jednom na 15 prethodnih mečeva, i to od FCSB-a, a od njih nije sramota izgubiti - što nikako ne može da bude slučajnost. Nepostojanje rezultatskog opterećenja možda da krila Astri, ali kvalitet je na strani gostiju koji se ne plaše da igraju fudbal i na tuđim bunjištima. Krajova se probudila nakon dva remija i poraza od FCSB-a. Dobili su Jaši u prošom kolu sa 4:1, dok je u kupu petardiran Botošani (5:1).

"Biće ovo težak meč, kao i svi u plej-ofu, pogotovo kada igramo u gostima. Moji momci su u prvom delu sezone dobro igrali ovde, ali su remiizrali. Ponavljam, biće teško. Trudićemo se da igramo svoju igru i forsiramo kvalitetan fudbal. Nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim partijama. Ne znam koliko su igrači motivisani s obzirom na to da će im ovo biti treći meč od 14. aprila. Znam da su umorni, imali su samo dva-tri dana da se oporave, a to nije dovoljno. Konstantno sam na vezi sa klupskim doktorom, nije lako odrediti startnih 11 za ovaj meč", rekao je trener gostiju Devis Manđija.

Novinare je interesovalo da li se Manđija pribojava Georgea Multeskua koji je pre dve sezone sedeo na klupi Krajove i dobro poznaje ovaj tim.

"Zaista ne znam koliko nas dobro poznaje Multesku. Možda zna neke igrače od pre, ali ima tu i novih lica. Jedno je sigurno - Astra je jaka ekipa i neće nam biti lako", rekao je Manđija.

Krajova je u martovskom okršaju slavila kod kuće protiv Astre (1:0), koja je pre dva remija slavila u gostima Krajovi. Umeo je da padne po gol na obe strane kada se susretnu ovi timovi pa porazmislite i o toj opciji.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 19:45 4523 RU1PF Astra Giurgiu - CS Univerzitatea kmb X2&3+ 3,00 Ukupna kvota 3,00

RUMUNIJA - LIGA 1

Vitorul - FCSB 2:2 (2:1)

/Vina 19, Gavra 36 - Man 45, Budesku 55/

Nedelja

Jaši - Kluž 1:1 (0:1)

/Kristea 66 pen - Tukudean 36/

Ponedeljak

19.45: (3,30) Astra Đurđu (3,10) Univerzitatea (2,20)

TABELA:

