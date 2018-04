Ne pamtimo da je jedan tim lakše stigao do trofeja u finalu Kupa kralja kao što je to učinila večeras Barselona koja je na stadionu Atletika privila prvi trofej u sezoni kao ranu na eliminaciju od Rome u četvrtfinalu Lige šampiona. Katalonska ekipa samlela je Sevilju i Vinćenca Montelu u vrtlogu lepih poteza i golova, jednom od najubedljivijih pobeda u istoriji u finalima sa 5:0 osvojila 30. kup u klupskoj istoriji.

Od prvog do poslednjeg minuta sve je funkcionisalo besprekorno u redovima Barselone. Andres Inijesta je u svom verovatno poslednjem finalu kupa Španije u karijeri dirigovao orkestrom koji je svirao najlepše fudbalske note, a Luis Suarez i Leo Mesi zgromili su očajnu odbranu Sevilje. Već do poluvremena Barsa je stigla do velikih 3:0 uz pomoć dva gola Urugvajca i jednog Argentinca. Najbolje da ih sami pogledate...

Čim je počelo drugo poluvreme i Inijesta je stravio tačku na ovaj meč. Sjajnim golom posle lepe akcije u 52. minutu na najlepši način se oprostio od dresa Barselone, a kada bude otišao u Kinu na leto, kako je već dogovoreno, učiniće to kao jedan od najtrofejnijih fudbalera ovog kluba. Večeras je sjajni čarobnjak podigao svoj 31. pehar u karijeri, pitanje je dana kada će i titulu u Primeri, znači 32 što ga čini jednim od najvećih fudbalera na svetu, ne samo u Španiji.

U većem delu ovog finala gledali smo igru mačke i miša. Sevilja, ona ista koja je razmontirala Mančester Junajted na Old Trafordu pre nekoliko nedelja, kao da nije ni došla na ovo finale. Nigde ih nije bilo, izgledali su kao dečica koja su izašla na igralište i dobila najskuplju lekciju. Barsa je bila na top nivou, razigrana, rastrčana, inspirisana, da se čovek zapita šta im bi to u Rimu pre nekoliko nedelja...

Ipak, zasluženo je osvojila kup, trener Valverde je ispoštovao i golmana Silesena koji je branio cele sezone u ovom takmičenju, pa ga je stavio na gol umesto Ter Štegena, a na kraju spomenimo da Kup kralja četvrtu sezonu u nizu ostaje u Kataloniji. Kako su krenuli, ne moraju da ga nose nigde ni sledeće godine...

SEVILJA - BARSELONA 0:5 (0:3)

/Suarez 14, 40, Mesi 31, Inijesta 52, Kutinjo 69. penal/

Stadion: Vanda Metropolitano

Gledalaca: 65.000

Sudija: Hil Manzano

SEVILJA (4-4-2): Sorija - Navas, Merkado, Lengle, Eskudero - Sarabija (od 82. Lajun), N'Zonzi, Banega, Vazkez (od 86. Nolito) - Murijel, Korea (od 46. Sandro Ramirez).

BARSELONA (4-3-3): Silesen - Roberto, Pike, Umtiti, Alba - Rakitić, Buskets (od 76. Paulinjo), Inijesta (od 88. Denis Suarez) - Mesi, Suarez, Kutinjo (od 82. Dembele).

Foto: Action Images