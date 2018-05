Crvena zvezda je titulu overila u Kruševcu prošle nedelje, pa joj u poslednja tri kola preostaje samo da posao privede kraju. Logično, u takvoj situacija, malo koga zanima ono što sledi na terenu (meč sa Spartakom, sutra od 20.00) - sve oči uprte su u upravu i trenera, jer kako je najavljeno, očekuje se konačna odluka: da li Vladan Milojević ostaje na klupi Crvene zvezde.

"Svestan sam da je to tema koja sada privlači pažnju. Ali još nismo pričali o tome... Vidite, ja sam jako studiozan čovek. Ima puno stvari koje želim da znam unapred. Ako u nešto verujem da mogu da uradim - ostaću. Neću da ostanem tek da bih ostao. Moja želja i moje zvezdaštvo nisu sporni i ne treba da se stavljaju ni na kakav test. Jednog dana ću svakako otići... Ne volim populizam. Zacrtali smo neke ciljeve, titula je bila zadatak... Velike reči nećete čuti od mene. Onaj ko galami ne znači da je uvek u pravu. Na kraju krajeva, profesionalac sam, a imam i porodicu... Sešćemo i razgovarati. Donećemo najbolju odluku u interesu Crvene zvezde", započeo je Milojević odgovor na pitanje koje, jasno je, ovoga puta nije mogao da izbegne, iako je pokušao. "Jedno je želja, drugo realnost. Sada možda ovde svašta nabacao... To je da mi ne biste reči izvlačili iz konteksta. Ponavljam još jednom - sešći za ljudima iz uprave i razgovararu. Sigurno da neću moju Zvezdu da dovodim u cajtnot".

Škakljivo je bilo pitanje i o tome kako u Radničkom iz Niša navodno strahuju da će Crvena zvezda da odigra opuštenije protiv Spartaka i tako omogući Subotičanima da dođu do vrednih bodova u borbi za Evropu...

"Da li mi smetaju takve priče? Ne, ja ne čitam novine. Svako ima pravo da kaže ono što misli. Ja neću nikome da se pravdam. Tako je to kod nas - ili ste nekog pustili ili je neko vas pustio. Kao da nema poštene pobede, ne ceni se kad neko napravi dobar rezultat... Imam veliki fond igrača, a jedan od zadatak mi je i promocija mladih fudbalera, tako da... Ko će to da proceni da je ovaj moj igrač bolji od onog ili nešto slično. Svi koji su u rosteru mogu da igraju. Mi ćemo dati maksimum, to je naša obaveza i tako će sigurno biti sutra".

Prazne tribine ne bi trebalo da predstavljaju veliki probelm ovoga puta...

"Publika nas je nagradila u Kruševcu, kao i mnogo puta tokom sezone. Kazna je kazna, ispoštovaćemo to. Imamo još dva meča, biće fešta protiv voždovca 19. maja. Znamo da su Delije uz nas i kad ih nema na stadionu", zaključio je Milojević.

