Ngolo Kante

Napadač Pari Sen Žermena Kilijan Mbape izjavio je da bi najviše voleo da Ngolo Kante pojača Svece u letnjem prelaznom roku. Omaleni reprezentativac Francuske je postao prvi stranac koji je dve sezone uzastopno bio najbolji fudbaler Premijer lige, nakon što je iz Lestera prešao u Čelsi u leto 2016. godine.

Pred Parižanima sledi vreme velikih promena. Traži se i novi trener pošto je Unaj Emeri otkazom platio ceh slabih rezultata u Ligi šampiona, a Kilijan Mbape smatra da bi dolazak veziste Čelsija bio ključni potez u pokušaju osvajanja Lige šampiona.

"Ako gledamo šta nam je potrebno za velike rezultate onda je to da dovedemo Kantea. Mislim da se radi o top fudbaleru koji bi idealno odgovarao ovom timu. Francuz je, a vratiti Francuza nazad u domovinu, to je dobro i za podizanje atraktivnosti same lige. Jer, Francuzi obožavaju Kantea i nemam dilemu da bih voleo da ga vidim ponovo u ovoj ligi sa nama u timu", rekao je Mbape.

Podsetimo, Ngolo Kante je u domovini nosio dres Kaena iz kojeg je za 9.000.000 evra prešao u Lester u leto 2015.

Sve ostalo je istorija...

Foto: Action Images