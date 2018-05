Vlado Jagodić

Dve pobede u Ivanjici i samo jedan bod iz tri meča na strani u plej-autu. Bačka je samo bod iza Javora. Na stadionu kraj Moravice su zabrinuti. Pa je uprava kluba odlučila da sporazumno raskine saradnju sa dosadašnjim šefom struke Vladom Jagodićem.

Podsetimo, Jagodić je trenersku funkciju u Javoru preuzeo prošlog septembra nasledivši Srđana Vasiljevića u trenutku kada je klub bio poslednji na superligaškoj tabeli. Međutim, debakl protiv Bačke u prošlom kolu (0:4) nije mogao da se ignoriše.

“Nakon Bačke Palanke mi smo obavili konsultacije i napravili analizu pa smo zajedno došli do zaključka da je u ovom trenutku najbolje rešenje da se sporazumno rastanemo. Na jedan civilizovan način samo dogovorili saradnju, danas se tako i razilazimo. Ono što me po malo muči je što Javor Matis do sada nije obezbedio siguran ostanak, a zbog toga sam došao, u svakom slučaju verujem da će klub do kraja ostvariti cilj“, rekao je Jagodić za sajt Javora.

Ekipu će u finišu sezone predvoditi dosadašnji Jagodićev pomoćnik Milovan Milović. Mačva u Šapcu, pa Rad na stadionu kraj Moravice. Dani odluke za Ivanjičane.

