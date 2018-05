Kristijano Ronaldo i Tijeri Anri

Bilo je tu ozbiljnih pogodaka, posebno u prvim godinama u Londonu. Poklonio je Arsen Venger Arsenalu velemajstore kakvi su Tijeri Anri, Rober Pires, kasnije Sesk Fabregas, pa Mesut Ozil. Bilo je naravno i promašaja, nemoguće ih je izbeći, ali u suštini francuski stručnjak sa osmehom na licu posmatra svoje 22 godine prvo na Hajberiju, a posle i na Emirejtsu.

Priznaje ipak da postoji i ta jedna, jedina velika žal. Godina je 2003, Venger ubeđuje još bubuljičavog momka sa Madeire da pređe u Arsenal. Momak se zove Kristijano Ronaldo. I nije protiv takve ideje. Stara je to priča, Mančester junajted se pojavio i odgurnuo Arsenal u drugi plan. Još boli Vengera.

“Bio je kod nas sa majkom i bili smo veoma blizu dogovora. Onda se pojavio Mančester junajtedom sa Karlosom Keirošem (Portugalcem, prim.aut) kao trenerom. Junajted je igrao protiv Sportinga, a Ronaldo je tada bio izvanredan”, još jednom se priseća Venger u ispovesti za klupski sajt.

Seća se svega, u detalj.

“Možete da zamislite šta bi se desilo da smo uspeli da uparimo Tijerija Anrija i Ronalda… To bi svakako promenilo istoriju, barem onu koja se tiče mog mandata ovde”.

A gde je zapelo? U novcu naravno. Smešnom u poređenju sa sumama koje se danas vrte u svetu fudbala.

“Došli smo do sume od 4.500.000 funte i još smo bili u igri… Baš, baš blizu smo bili. Al onda se pojavio Mančester junajted sa 12.000.000, a u to vreme to je novac koji nismo mogli da damo”.

Kristijano Ronaldo je otišao na Old Traford i istorija je dobila sasvim drugačiji tok…

