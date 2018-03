Jedini gubitnici trijumfalne Barselone - Andre Gomeš i Denis Suarez

Andre Gomeš

Sve u najboljem redu pod zidinama stadiona Kamp Nou. Atletiko je arhiviran, Barseloni predstoji lagana šetnja do titule u Primeri, Ernesto Valverde je sebi obezbedio poverenje navijača utegavši odbranu do nivoa neprepoznatljivosti, Lionel Mesi se razjario posle Nejmarovog odlaska i ove sezone svima pokazuje da je on ipak broj jedan… Ali ne bi Barsa bila to što jeste kad bi sebi dozvoljavala da se tako laku ušuška u komfornoj zoni. Tamo uvek traže napredak, zadovoljavaju se samo idealom savršenstva. Jeste neuhvatljiv, ali ta te konstantna jurnjava čini boljim. Ako si na pobedničkoj strani bar. Ali ne mogu svi da budu pobednici. Čak i ako igraju za isti tim. Andre Gomeš i Denis Suarez tako su se našli u paradoksalnoj situaciji da jedini nemaju pravo da budu zadovoljni posle trijumfa nad Atletikom.

On se valjda i podrazumevao, pa su već posle nekoliko sati katalonski mediji potrošili sve hvalospeve i počeli da se preispituju. Jer bilo je tu i stvari koje nisu dobre. I sve se tiču Gomeša i Suareza.

Prvom je tribina okrenula leđa, pa je izviždan još kada je umesto povređenog Andresa Inijeste ulazio na teren. Istina, bila je to jedna grupa navijača, druga ih je nadglasala aplauzima, ali problem je očigledan i nema svrhe negirati njegovo postojanje. Ne vole ga doduše od početka. Mnogi su smatrali da je obeštećen je od 35.000.000 evra - plus još 20.000.000 u premijama - previše za Gomeša. U Barsi smatraju da Valensija nekako uvek “prevari” Blaugranu. Žeremi Matje od 20.000.000 nije pomogao Gomešu.

Problem su i te premije. Jedna od njih predviđa bonus ako Gomeš osvoji Zlatnu loptu?! Kao da su se pravnici šalili dok su sastavljali ugovor. Samo što nikome u Barsi nije smešno kad vidi Portugalca kako se muči da veže dva dobra pasa. A očekuje se da pušta kišu. Bar to navijači očekuju. Treneri su ga redovno branili, pričali da je veliki profesionalac, da se žrtvuje za tim… Ne zadovoljava to razmaženu katalonsku publiku. Navikli su na najbolje.

Ako su Gomešu problem navijači, Suareza muči - šef. Do 17. januara je nekako i ulazio u igru, ali posle toga ama baš nikako. Na sedam od poslednjih osam utakmica nije bio ni na klupi. Taj jedan put nije ulazio u igru. Nije da nije dobio šansu da se pokaže, ali očigledno nije ubedio Valverdea da je taj koji mu treba.

Otkako je stigao Filipe Kutinjo trener je jednostavno precrtao Suareza. Saglasiće se verovatno svi: jedini logičan izbor. Na sredini su Ivan Rakitić, Inijesta, Serđo Buskets i Kutinjo nedodirljivi. A čak i kada neko od njih nije tu Valverde obično bira baš Gomeša ili Paulinja. Suarez nije ni na vidiku. Doduše, sam je i kriv za to. Retko je pružao kvalitetne partije u kontinuitetu.

Čini se da je Suarez bar nema dilemu - na leto će morati da potraži novi klub ako želi da igra. Gomes je već misterija i zavisiće od Valverdeove volje da ga brani od opozicije na tribinama.

Foto: Action Images