Monći pokušava da sačuva tim

Roma je trijmumfom u Sasuolu (0:1) sinoć okončala još jednu dobru godinu.

Liga šampiona je obezbeđena i naredne sezone, a da bi se bar ponovio ovogodišnji uspeh i plasman u polufinale potrebno je sačuvati tim ovoga leta. Očekivano, najbolji igrači Vučice su prvi u izlogu, a sportski direktor Monći poručio je da nema ni govora o prodaji najboljih bez obzira na veliki broj ponuda.

Najtraženiji je ubedljivo brazilski golman Alison, a Monći u svom stilu poriče prodaju sjajnog čuvara mreže kojeg žele engleski premijerligaši.

"Ako on ode to će biti samo zato što se ja vraćam na gol! To je jedini način da Alison napusti Rim ovog leta, ali nisam siguran da sam spreman opet da branim", rekao je Monći, inače nekadašnji čuvar mreže Sevilje.

I Edin Džeko je imao sjajni sezonu, što je privuklo insteresovanje. Zimus je zamalo završio u Čelsiju.

"On ostaje sa nama. Očekujem da i sledeće sezone bude na istom nivou kao ove. Želimo da ga zadržimo."

Predstoje pregovori sa Florencijem i trenerom Di Frančeskom.

"Pričaćemo s Florencijem sledeće nedelje... Što se tiče trenera, on zna šta mislim o njemu. Privilegija je sarađivati sa Euzebijom, imali smo sjajnu prvu sezonu i verujem da nam još više zajedničkog rada tek predstoji", poručio je Monći.

Foto: Action Images