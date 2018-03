Svi su odlazili onda kada je trebalo da pokažu lojalnost klubu, ali on to neće učiniti. Ako si nekada bude odlučio za takav potez, klub koji ga bude dovodio u svoje redove moraće prvo da zadovolji apetite Borusije iz Dortmunda. Zvezda Milionera Marko Rojs produžio je ugovor sa klubom sa Vestfalena do 2023. godine i obradovao armiju navijača.

Prethodni ugovor odličnom ofanzivcu isticao je na leto 2019. godine:

„Dortmund je moj dom, Borusija je moj klub! Kada sam bio dete sanjao sam da se pojavim na terenu u žuto-crnom dresu i da igram za ovaj klub“, rekao je Rojs.

Odlični fudbaler je ponikao u Borusiji, ali je klasu nagovestio u Menhengladbahu, pa su Milioneri bili prinuđeni da ga vrate u svoje redove za obeštećenje od 17.000.000 evra. U Dortmundu igra svoju šestu profesionalnu sezonu, a do sada je odigrao 194 takmičarske utakmice i postigao 92 gola.

Foto: Action images