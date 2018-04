Bitka za titulu u Francuskoj je obesmišljena (PSŽ se prošetao), ali za pozicije koje garantuju izlazak na kontinentalnu scenu gledamo najuzbudljiviju trku u protekloj deceniji u Ligi 1. Tri ekipe bore se za direktan plasman u Ligu šampiona, dok je za mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope kandidata mnogo! Dovoljno je istaći da je razlika između petoplasirane Nice i desetoplasiranog Gengana svega pet bodova, četiri kola pre kraja.

U premijernoj utakmici 35. runde, Monpelje i Sent Etjen - konkurenti za pomenutu petu poziciju - pokušaće da se pribiliže ili preteknu Nicu, koja u subotu gostuje davljeniku Strazburu.

Gosti su u sjajnoj formi. Posle ispadanja iz kupa krajem januara nisu pretrpeli nijedan poraz, a remije su izvlačili u duelima sa PSŽ-om, Lionom i Marseljom. Očigledno je Žan-Luj Gase uspeo da probudi uspavanu četu i pokaže joj da Evropa nije izgubljena.

S druge strane, Monpelje u ovaj meč ulazi iz dva uzastopna poraza i nakon serije od osam utakmica na kojima je ostao neporažen (šest remija, dve pobede). Francuski šampion iz 2012. godine je u krizi, ovo mu je poslednja prilika da se ozbiljnije uključi u borbu za peto mesto.

Podsetimo, Monpelje je dobio duel u prvom delu sezone, mada je to bilo neko drugo vreme, kada su se kiksevi Sent Etjena ređali kao na traci. Ako je odoleo PSŽ-u, Lionu i Marselju - čak uspeo i da im zatrese mreže - Sent Etjen će i u Monpeljeu produžiti seriju nepobedivosti.

FRANCUSKA 1 - 35. KOLO

Petak

20.45: (2,60) Monpelje (3,10) Sent Etjen (3,10)

Subota

17.00: (1,25) Lion (6,50) Nant (10,0)

20.00: (1,55) Bordo (4,10) Dižon (6,00)

20.00: (1,85) Lil (3,50) Mec (4,40)

20.00: (1,20) Monako (6,75) Amijen (14,0)

20.00: (3,15) Strazbur (3,30) Nica (2,30)

20.00: (2,10) Troa (3,20) Kaen (3,80)

Nedelja

15.00: (1,90) Ren (3,40) Tuluz (4,30)

17.00: (4,60) Anže (3,60) Marselj (1,80)

21.00: (1,10) PSŽ (11,0) Gengan (19,0)

* Kvote su podložne promenama

