I Jirgen Klop je jutros bio zatečen odlukom Arsena Vengera da napusti Arsenal na kraju sezone. Nemac ne krije da se u mladosti divio francuskom treneru, posebno u ranim fazama karijere, i izjavio da ga je upravo Venger inspirisao da se bavi trenerskim poslom.

"Iznenadio sam se jutros kada sam čuo ovu vest, ali to je njegova odluka, moramo da je poštujemo i ja nemam problem sa tim. Arsen Venger je veliki vizionar i činilac fudbala. Imao je fantastičnu karijeru, neverovatan karakter, veliki dasa u ovom poslu", rekao je Klop.

Nemac kaže da iza Vengera ostaju velika dostignuća.

"Obično mislite da u fudbalu sve karatko traje, ali on se zadržao u Arsenalu 22 godine. To je mnogo. I bilo je jako uspešno. Možda nisu svi srećni kako je to izgledalo u poslednjih par meseci, ali i neuspesi su normalni i to je deo posla. Uvek je razvijao mlade igrače, kupovao fantastične fudbalere, dominirao je tokom 90-ih o početkom 21. veka, osvojio sve i igrao najlepši fudbal."

Na kraju i još jedan omaž legendi.

"Oduvek sam se divio njegovom radu. Otkako sam stigao u Englesku to se promenilo jer smo postali rivali, ali mi je u Nemačkoj bio veliki uzor. Biće drugačije bez njega kraj aut linije. Nisam siguran da li će se povući ili preći u drugi klub. Deluje mi da je još u punoj snazi i da može da radi još nekoliko godina na top nivou. Lično mu želim sve najbolje i nadam se da ću ga sresti i reći mu to u četiri oka", zaključio je Jirgen Klop.

