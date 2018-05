Kakva uvertira za saopštavanje spiska nemačke reprezentacije za Mundijal u Rusiji! Selektor Pancera Joakim Lev, potpisao je novi ugovor, koji će ga vezati za nacionalni tim sve do 2022. godine. Iskusni stručnjak imao je važeći dogovor do 2020. (do kraja kvalifiakcija za EP), ali tamošnji fudbalski savez odlučio je da mu ukaže poverenje i za naredno Evropsko prvenstvo, plus iduće kvalifiakcije za SP.

Lev je jedan od najdugovečnijih selektora na svetu. Podsetimo, na klupu Pancera seo je 2006, a dve godine pre toga radio je kao pomoćnik Jirgenu Klinsmanu. Vrhunac karijere doživeo je pre četiri godine u Brazilu, kada je Nemačka postala šampion sveta, a 2017. uzeo je i Kup konfederacija u Rusiji. Na klupi Manšafta Jogi ima fantastičan učinak. Od ukupno 160 utakmica koje je vodio dobio je 106, na 30 je bilo nerešeno i 24 je izgubio. A pazite sad - ako bismo računali samo takmičarske mečeve, svega devet poraza?!

Nemci dosta vode računa o institiciji zvanoj slelektor pa tako ne treba da čudi što je Jogi Lev tek 10. čovek u istoriji fudbala u toj zemlji koji je dobio tu čast. Dakle, od 1926. godine!

Kada je prošli put Lev produžavao svoj ugovor pisali smo o tome koliko je Srbija promenila selektora za njegovog mandata. Nešto se malo promenilo od tada. Smenili smo i devetog - Slavoljuba Muslina. Sada je skor od 2006: Srbija - Nemačka 9:1. U selektorima, naravno. A ako bismo računali sve nazive naših država: 62:10. Opet za nas, jelte.