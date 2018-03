Sesinjon slavi gol sa Aleksandrom Mitrovićem

Prošle sezone je nagovestio potencijal, ove je eksplodirao, a naredne bi mogao da zaigra za - Mančester junajted! Rajan Sesinjon je ne samo tinejdžerska senzacija engleskog fudbala, ne samo glavni igrač Fulama, već ponovna meta Crvenih đavola.

Najbolji pojedinac tima Slaviše Jokanovića igra kao u transu, oduševljava brzinskim sposobnostima, pozicionirao se kao jedan od najboljih fudbalera Čemponšipa i kad je tako onda je logično da privlači pažnju giganata kakav je, naravno, ovaj sa Old Traforda. Engleski mediji pišu da je Žoze Murinjo slao skaute na poslednje tri utakmice Fulama (protiv Šefild junajteda, Prestona i Kvins Park Rendžersa) i bez obzira što se nije upisao u listu strelaca, Sesinjon je zavredeo pluseve, a izveštaj o njegovim karakteristikama već je stigao do portugalskog stručnjaka koji će, najavljuje se, pokušati da ga, kad mu to nije uspelo zimus, angažuje već na leto, jer ga podseća na Gereta Bejla.

Poređenje možda jeste pretenciozno, jer Sesinjon, ipak, dolazi iz Čempionšipa, međutim, ovde se misli na njegovu moć ponavljanja, neumorno špartanje uz aut liniju, centaršut, kao i odlične realizatske sposobnosti, pošto se sve češće pojavljuje kao krilo i levom nogom ili šutira ili centrira. A baš je to potrebno Mančesteru.

Posebno u situaciji u kojoj Murinjo nema pravog levog beka, ofanzivnih karakteristika. Luk Šo, koji teoterski najviše odgovara takvom tipu igrača, u potpunosti je razočarao Žozea (zamenio ga na poluvremenu susreta FA kupa sa Brajtonom), Markus Roho je više štoper nego bek, Ešli Jang više krilo nego odbrambeni fudbaler iako je ove sezone vraćen unazad, Dejli Blind navodno pokriva sve pozicije u odbrani, mada nijednu dovoljno dobro da bi bio u prvih 11, pa Rajan Sesinjon deluje kao momak koji bi mogao da se izbori za minutažu kod Posebnog.

Pod dva uslova.

Prvi je da Fulam uopšte pristane da proda svog najboljeg igrača. Zimus se govorilo da je Mančester spremio 28.000.000 evra, a posle još uverljivijih partija Sesinjonu je cela porasla i sad se kreće oko 50.000.000 evra. Naravno, ostaje dilema da li klub sa Kraven kotidža želi odmah da uzme taj novac ili da - ako se plasira u Premijer ligu - sačuva fudbalera koji je suvo zlato i kakvim tržište oskudeva. Drugi uslov tiče se samih Rajanovih želja, jer se, navodno, poverio prijateljima kako ne želi da napušta London i da ako već mora da menja sredinu to bude Totenhem, gde bi napredovao pod palicom Mauricija Poketina, sviđa mu se stil Argentinca, pošto i on, kao Slaviša Jokanović, neguje „fudbal do noge“. Zato je stavio u stranu interesovanja Liverpula i Mančester Sitija...

A baš je Slaviša Jokanović najzaslužniji za meteorski uspon Rajana Sesinjona. Kad je na početku sezonje 2016/2017 stigao u Fulam, srpski stručnjak je zatekao talenta iz „klase 2000“ i odlučio da mu pruži šansu. Prva sezona poslužila je za upoznavanje, pošto je Rajan dao sedam i namesito dva gola, da bi ove zaigrao u oba pravca, a usput poboljšao statistiku, već je na 14 ogodaka i pet asistencija i uz Aleksandra Mitrovića je najzaslužniji što su popularni Kolibaši u igri za Premijer ligu.

On će u njoj svakako igrati. Samo, da li u dresu Fulama s kojim ima ugovor do 2020. ili Mančester junajteda?

