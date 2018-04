Poklon pobeda Derbija nad Kardifom u prošlom kolu omogućila je Fulamu da počne da gaji ambicije da će u prestojeća dva kola uspeti da se domogne drugog mesta na tabeli i direktne promocije u Premijer ligu. Plave ptice iz prestonice Velsa nalaze imaju bod prednosti, ali će londonski tim pobedom nad novim trećeligašem Sanderlendom (20.45) već večeras moći da ih preskoči i stavi pod pritisak uoči sutrašnjeg gostovanja Halu.

Naravno, glavni aduit Fulama bi i večeras trebalo da bude Aleksandar Mitrović, srpski reprezentativac koji je postigao 11 golova otkako je stigao na Krejven Kotidž u januarskom prelaznom roku.

"Zadovoljan sam kako je ispalo sve sa Mitrovićem. Tražio je tokom prelaznog roka sredinu koja bi mu omogućila da igra standardno i stiče minutažu uoči Svetskog prvenstva u Rusiji. Imao je dosta ponuda, izgledalo je da će završiti u Belgiji. Pričao sam sa njim pre nego što je seo u avion i poželeo mu sve najbolje, i rekao mu da me pozove ako nešto krene po zlu. Ne sećam se šta se tačno desilo posle toga, ali oko pet sati popodne me je on pozvao i rekao mi da možemo da se dogovorimo", istakao je Jokanović u intervjuu za Skaj Sports.

Trener Fulama svakodnevno dobija komplimente za način na koji je "pripitomio" svog napadača. Jokanović podvlači da odnos njih dvojice ne prevazilazi obične odnose između trenera i igrača.

"Znam kakvog je karaktera, ali nisam mu ja tata, ima on svog oca. Ja sam trener, on je moj igrač. Moje je da ga podržavam i pokušam da mu pomognem da ostane fokusrian na fudbal i kreće se u pravom smeru. Mitar zna da smo svi u klubu srećni zbog njega, i ja i saigrači", poručio je Jokanović.

Ostaje im da to pokažu večeras na terenu protiv Crnih mačaka...

ENGLESKA 2 - 45. kolo

Petak

20.45: (1,20) Fulam (7,25) Sanderlend (12,00)

Subota

16.00: (1,35) Vulverhempton (5,30) Šefild Venzdej (8,00)

16.00: (3,60) Barnsli (3,60) Brentford (2,00)

16.00: (2,40) Šefild Junajted (3,30) Preston (3,00)

16.00: (2,55) Barton (3,20) Bolton (2,85)

16.00: (2,70) KPR (3,15) Birmingem (2,70)

16.00: (1,80) Reding (3,60) Ipsvič (4,60)

16.00: (3,60) Hal (3,45) Kardif (2,05)

16.00: (2,55) Notingem (3,35) Bristol Siti (2,75)

16.00: (1,85) Norič (3,60) Lids (4,30)

16.00: (1,95) Aston Vila (3,45) Derbi (4,00)

18.30: (1,90) Midlzbro (3,45) Milvol (4,20)

*kvote su podložne promenama

Foto: Action Images