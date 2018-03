Jokanović kandidat za trenera Sautemptona

Hoće li Slaviša Jokanović, napokon, dobiti šansu da se oproba u Premijer ligi?

Kako sad stvari stoje, ima više nego realne izglede da se sa Fulamom dokopa elitnog ranga engleskog fudbala i dobije priliku koju su mu čelnici Votforda uskratili pre tri sezone, a čak i da sa ekipom iz Londona ne stigne u društvo velikih toliko je cenjen na Ostrvu da mu ponuda neće manjkati.

Prema izveštajima sa Velike Britanije, srpski strateg je jedan od dvojice kandidata da nasledi Maurisija Pelegrina na klupi Sautemptona. Argentinac je razočarao ove sezone, od nagoveštaja da bi ekipa mogla da konkuriše za plasman u Ligu Evrope, doveo ju je u poziciju da se bori za opstanak, pobedio je samo pet puta u 29 prvenstvenih utakmica i klupska uprava je rešila da ga smeni, bez obzira šta uradi do kraja sezone: ostane li u ligi ili ispadne u Čempionšip.

Isti izvori obrazlažu da je potpredsednik Sautemptiona Les Rid protiv smene dok sezona traje, jer je u strahu da li bi naslednik završio uspešno misiju zvanu opstanak, pa će do rokade na klupi doći na leto.

Jokanović se ranije pominjao kao kandidat za trenera Kristal Palasa, Vest Hema i Vest Bromvič Albiona, ali do saradnje sa pomenutim klubovima nikad nije došlo. U međuvremenu mu je reputacija porasla, što se vidi po rezultzatima Fulama. Njegov tim je serijom od 13 mečeva bez poraza (deset pobeda, tri remija) skočio na četvrto mesto tabele Čempionšipa, pet bodova od pozicija koja garantuje direktan plasman, a ako ne bude drugi ostaje mu baraž, pa je pitanje da li bi uopšte prihvatio poziv sa Sent Merica ako sa Fulamom uđe u Premijer ligu. Naravno, i da li bi ga čelnici sadašnjeg kluba pustili, jer su ga „vezali“ ugovorom do juna 2019.

Drugi kandidat za klupu Sautemptona je Englez Grem Poter, koji je napravio sjajan posao u švedskom Estersundu.

FOTO: Action images