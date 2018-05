Treći put u poslednjih pet sezona Derbi Kaunti će pokušati da se dokopa Premijer lige kroz plej-of. Drugu godinu uzastopno isto pokušava i Fulam. Bauk baraža će opet pojesti jednog od kandidata iz Čempionšipa.

Fulam je u poslednjem kolu ligaškog dela propustio veliku šansu da se direktno plasira u Premijer ligu i da iskoristi poklon Kardifa. Posle skoro šest meseci bez poraza, tim Slaviše Jokanovića je izgubio od Birmingema i moraće težim putem do elite. Prošle sezone ih je u polufinalu zaustavio Stamov Reding, ali sada su mnogo veći favoriti protiv nepredvidivog Derbija. Fulam igra sjajno ovog proleća i jedina mrlja je taj poraz na Sent Endruzu koji bi na kraju mogao skupo da ga košta.

Jokanović ima jače adute u rukama od Gerija Roveta na drugoj strani. Aleksandar Mitrović, Tom Kerni, Rajan Sesenjon su igrači za Premijer ligu koji su ovog proleća pravili razliku u odnosu na rivale u Čempionšipu. Ideja srpskog stručnjaka da kroz posed lopte i pas igru dominira Čempionšipom u kojem se često igra klasičan ostrvski fudbal daje rezultat i kruna bi trebalo da usledi na Vembliju u finalu baraža.

Trener Fulama smatra da loših 90 minuta utakmice poslednjeg kola pritiv Birmingema (1:3) neće pokvariti sve ono dobro što je napravljeno u drugom delu sezone. Srpski strateg poručuje da njegova ekipa spremna dočekuje prvi meč polufinala plej-ofa Derbijem, koji je na programu u večeras od 20.45.

„OK, u poslednjem trenutku nismo uspeli. Prihvatam to i preuzimam odgovornost, jer sam trener ovog kluba. Moramo da budemo realni i priznamo da nismo donosili najbolje odluke protiv Birmingema. Napravili smo mnogo grešaka. Tokom sezone smo uspeli da smanjimo razliku između nas i Kardifa i preskočili 15 timova na tabeli. Mi nećemo izgubiti samopouzdanje nakon loših 90 minuta, jer iza sebe imamo 2.000 vrlo dobrih”, rekao je Jokanović.

S druge strane, Derbi je jedva stigao do baraža, pošto je u finišu imao seriju od tri poraza, ali je uspeo da se probudi u "minus do 12" i da se nekako ugura u plej-of. Najveći adut Ovnova će biti sjajni češki napadač Metej Vidra koji je ove sezone najbolji strelac Čempionšipa sa 21 golom. On je nekadašnji Jokanovićev džoker iz Votforda, kada je krao minute Diniju i Igalou i srpski trener dobro zna kakva mu opasnost preti od njega.

Revanš meč se igra u ponedeljak na Krejven Kotižu od 20.45.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:45 2114 EN2PF Derby - Fulham ug 2-3 1,95 Ukupna kvota 1,95

Foto: Action images