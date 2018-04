Aleksandar Mitrović

Okruglih 10 golova na 14 ligaških utakmica za Fulam. Aleksandar Mitrović je na prečac kupio simpatije svih na Krejven Kotidžu. Trener Slaviša Jokanović odavno nema dilemu. Navijači su listom za ideju da Fulam otkupi Mitrovićev ugovor od Njukasla. Ali da li će to i uraditi ostaje da se vidi na kraju sezone.

Zavisiće svakako i od toga da li će Fulam obezbediti promociju u Premijer ligu, a samim tim zaraditi i novac za adekvatna pojačanja. Mitrović se tu savršeno uklapa, iako ostrvski mediji spekulišu da su u Njukaslu rešili da iskoriste njegovu golgetersku seriju u Čempionšipu i obeštećenje podignu sa 15.000.000 na oko 20.000.000 funti. Jokanović zna da to neće biti lak zadatak.

“Obavio je veliki posao za nas. Klub je doneo pravu odluku da ga dovede da nam pomogne. Ne znam šta će se desiti u budućnosti. Pod broj jedan, on je Njukaslov igrač, a pred njim je Svetsko prvenstvo. Znam da je on zaista srećan ovde, zadovoljan saigračima, klubom, gradom. I on zna da sam ja zadovoljan onim što je pružao za nas. Sve je otvoreno, ali nije to pitanje za mene. Ako mene pitate da li ga želim ovde: da, želim. Ako pitate klub da li žele da ostane, verovatno će i oni reći da. Ali kako će se sve odvijati u realnom životu videćemo. To nije pod mojom kontrolom”, komentariše srpski strateg.

Uslov broj jedan: Fulam u Premijer ligi.

(FOTO: Action Images)