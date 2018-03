Nezadovoljan: Slaviša Jokanović

Nisu baš svi Srbi bili oduševljeni posle pobede Orlova nad Nigerijom u Londonu (2:0). Tako je recimo Slaviša Jokanović imao primedbe na račun Fudbalskog saveza Srbije zbog činjenice da je njegov napadač Aleksandar Mitrović odigrao svih 90 minuta na obe prijateljske utakmice s Marokom i Nigerijom.

To je otvoreno zasmetalo kormilaru tima sa Krejven Kotidža.

"Srećan sam zbog Mitrovića, koji je odigrao dobru utakmicu i dao golove. Drago mi je i što je i reprezentacija Srbije pobedila. Ali, nisam zadovoljan što je Mitrović igrao dve utakmice od po 90 minuta u četiri dana. Lepo je što Srbija računa na njega, što je u dobroj formi pred Mundijal, ali mi se nikako ne sviđa što je bio jedini fudbaler u srpskom timu koji je odigrao svaki minut proteklih dana. Nisam zadovoljan, to je moje lično mišljenje. Nisam selektor Srbije, ali sam ih zamolio nešto, oni su mi obećali, iako im očigledno ta obećanja ništa ne znače", izjavio je Jokanović za lokalni Get West London.

Trener Fulama ističe škotskog selektora Aleksa Mekliša kao pozitivan primer ponašanja selektora tokom reprezentativne pauze.

"Srećan sam što me je Merkliš ispoštovao, što nije koristio moje igrače već im da o odmor. Takođe, hvala i Ejdiju Butrojdu, selektoru mlade reprezentacije Engleske, koji je razumeo da Rajana Sesenjona čeka naporan finiš sezone i odmorio ga. To su pozitivni primeri", ističe Jokanović.

Iako zapravo ima probleme kao i ostali menadžeri u Čempionšipu Jokanović kritikuje Fudbalsku ligu zbog ideje da se ovo 39. kolo igra već u petak.

"Fulam je na moju žalost tim sa dosta reprezentativaca i naravno da nijedan od njih nije imao priliku da predahne, da se odmori. Tek u četvrtak sam prvi put posle gotovo dve nedelje radio sa kompletnim igračkim kadrom, a to je premalo da bismo se dobro spremili. Prinuđen sam da improvizujem, nismo imali odmor od Božića, a liga je preteška sa 46 kola", žali se Slaviša Jokanović.

Njegov Fulam u ovim trenucima gostuje u Noriču.

Foto: Action Images