Oseća se miris Bundeslige u Bavarskoj. I to ne samo zbog Bajerna. Od večeras matematika je jedini rival fudbalerima Nirnberga, jer im do promocije u člana nemačke elite nedostaje još samo bod. To je posledica večerašnjeg trijumfa nad Braunšvajgom - 2:0.

Pravi spektakl viđen je u Nirnbergu. Na tribinama je bilo više od 45.000 ljudi, a na terenu oluja četvorominutna oluja domaćina. Toliko je bilo potrebno Nirnbergu da na obe plećke obori goste i stigne do treće pobede u poslednja četiri meča.

Posle silne inicijative goste je načeo Petrak u 44.minutu. Bio je to sjajan šut u 44.minutu. Taman da se u euforičnom raspoloženju ode na odmor. Posle toga je poentirao i Mohvald.

CVAJTA - 32. KOLO

Petak

Arminija - Kajzerslautern 3:2 (0:1)

/Klos 63pen, 90+4, Volgzamer 70 - Anderson 37, 54/

Bohum - Aue 2:1 (1:1)

/Kruse 3, 77 - Kepke 16/

Subota

Darmštat - Union Berlin 3:1 (2:0)

/Holand 12, Plate 22, 35 - Parensen 87/

Dinamo Drezden - Fortuna Dizeldorf 1:2 (0:1)

/Kone 64 - Nojhaus 9, Henings 90/

Sankt Pauli - Grojter Firt 3:0 (2:0)

/Dijamantakos 7, Flum 39/

Nedelja

Duizburg - Regenzburg 4:1 (0:0)

/Nojber 52, Ioljučenko 60, Štopelkamp 75, Engin 87 - Georg 58/

Hejdenhajm - Sendhauzen 2:0 (2:0)

/Dovedan 17, Ferhok 37/

Ingolštat - Kil 1:5 (1:1)

/Kitel 43 - Kinsombi 25, Dukš 60, Levels 67 ag, Šnidler 72, Dreksler 74/

Ponedeljak

Nirnberg - Braunšvajg 2:0 (1:0)

/Petrak 44, Mohvald 48/