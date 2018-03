Još peče majskih 2:3

Milijaš u majskom sudaru sa Voždovcem

Bio je Đurđevdan 2017. godine. Crvena zvezda je hitala ka tituli, ali to nije zanimalo nikoga na Voždovcu. Autogol Dušana Anđelkovića, pa pogoci Stefana Dražića i Nikole Srećkovića. Kasno su upalili crveno-beli. Voždovac je slavio sa 3:2 i omogućio Partizanu da preuzme čelu tabele i na kraju Zvezdi oduzme naslov najboljeg u Srbiji.

Dugo će se pamtiti. Dugo će peći sve u Ljutice Bogdana.

Mada, ovaj sadašnji tim nema puno veze sa tim majskim. Ne samo zbog toga što se očekuje da igrača koji su igrali u tom majskom duelu sada mesto u Zvezdinoj startnoj postavi zauzmu samo Nenad Milijaš i Damijan Le Talek. Prosto, ova sada Zvezda izgleda - i igra - mnogo ubedljivije no ona sa kraja prošle sezone. Tada se Zvezda mučila. Sada je ušuškana na prvom mestu na tabeli sa 11 bodova viška nad Partizanom. Ali ta uspomena na đurđevdanski debakl poziva na oprez. Svesni su u Ljutice Bogdana da ovaj put ne smeju sebi da dozvole da se opet kockaju sa titulom.

“Ne razmišljamo o razlici. Rekao sam igračima pred početak da krećemo od nule. Računi se svode na kraju. To sad u ovom trenutku deluje mnogo, ali posle deljenja bodova neće biti i nismo opterećeni time“, kaže Milojević, koji bi danas mogao da odmori nekoliko standardnih prvotimaca poput Mičela Donalda, Slavoljuba Srnića, Vujadina Savića, pa i Milan Rodića, što bi značilo da bi šansu da u takmičarskoj utakmici debituje za Zvezdu trebalo da dobije Stefan Hajdin, levi bek koji je u januaru stigao iz Spartaka i na pripremama ostavio sasvim solidan utisak.

Što se tiče Voždovca, u drugi deo sezone ušli su Zmajevi sa novim trenerom i značajno promenjenim sastavom. Četvorica vrlo bitnih igrača su otišli (Dejan Georgijević, Saša Ivković, Aleksandar Filipović i Zoran Popović), ali su u prošlom kolu protiv Napretka (3:2) izabranici talentovanog stratega Miloša Veselinovića demonstrirali da nije baš sve zavisilo od bivših kolega. Ne samo to, na Voždovcu vole ovakve utakmice. Nemaju kompleks od večitih.

“Ovo je prilika da se protiv najboljih prikažete, testirate, da vidte do kog ste nivoa stigli... O Zvezdi ne treba trošiti reči. Ove godine su prikazali najbolji fudbal i sa razlogom su prvi na tabeli. Ali svakako ne idemo tamo sa belom zastavom. Kad igrate na ’Marakani’ uvek je šansa u nekim tranzicijama i transformacijama, da iz oduzete lopte pokušate da ugrozite protivnika. Naravno, to neće biti naše jedino oružje“, kaže Veselinović čiji bi optimizam mogao da bude samo umeren.

Jer Voždovac je na šest gostovanja na stadionu “Rajko Mitić“ osvojio samo jedan bod.

CRVENA ZVEZDA - VOŽDOVAC, 16.30

Stadion: Rajko Mitić, Beograd;

Sudija: Novak Simović (Lovćenac);

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Hajdin - Račić, Krstičić - Adžić, Milijaš, Radonjić - Pešić;

VOŽDOVAC: Čupić - Ćirković, Mihajlov, Gajić, Bulatović - Pavlović - Duronjić, Ješić, Luković, Srećković - Stuparević.

Superliga Srbije – 25. kolo

Subota:

14.00: (1,90) Zemun (3,15) Javor (4,20)

14.30: (4,30) Radnički N. (3,40) Partizan (1,80)

15.00: (1,25) Čukarički (5,00) OFK Bačka (12,00)

15.00: (2,45) Mladost Luč. (3,15) Spartak S. (2,80)

15.00: (2,45) Napredak (3,10) Vojvodina (2,85)

15.00: (1,80) Rad (3,35) Borac Č. (4,40)

15.00: (1,60) Radnik Sur. (3,50) Mačva (5,90)

16.30: (1,20) Crvena zvezda (6,00) Voždovac (12,00)

