Još tri pobede i - titula! (VIDEO)

Surovo, brutalno, Bajern!

Ako se posle remija sa Hertom rodilo zrnce nade da bi bilo šta moglo da se promeni na vrhu tabele Bundeslige - grdno se prevario! Ono što je Bajern uradio Frajburgu na Švarcvaldu samo je knjiški primer demonstracije sile - 4:0 (2:0)!

Od ovog trenutka Bajernu su dovoljne još tri pobede do kraja sezone kako bi se sigurno okitio šampionskom krunom u šestoj uzastopnoj sezoni! Tačnije - sedam bodova iz preostalih devet utakmica. Šalke tu nema šta da traži - ni čudo ne bi moglo da pomogne.

Bilo je zanimljivo sve dok nije otpušten Karlo Anćeloti, ali dolazak Jupa Hajnkesa je potpuno obesmislio Bundesligu! Ponovo... Bajern igra fudbal za dve klase ispred svih ostalih i u Nemačkoj mu nema ravnog. Ni blizu. Toliko moćno izgleda ovaj Bajern na terenu da u pojedinim trenucima deluje kao da gazi sa tek pola snage. Eto, toliko je dobro zategao kompletan tim učitelj Hajnkes. Izašao je iz zaslužene penzije kako bi postao spasilac, a na kraju sezone biće Bajernov kralj i doneće klubu četvrtu titulu prvaka!

Frajburg se držao samo tokom prvih 25 minuta, a onda je u pravom blickrigu osetio punu moć bavarskog giganta. Bio je to jasan signal da je utakmica završena, da tri boda idu u Minhen i da će se do kraja igrati samo za prestiž, odnosno za što veću razliku.

Sve je počelo autogolom Aleksandra Švolova, da bi Korentan Toliso iskoristio savršenu loptu Tijaga Alkantare i najavio Frajburgovo potonuće.

U nastavku utakmice svetla pozornice bila su uperena u Tomasa Milera! Prvo "asistencijom" za Sandra Vagnera, čime je Bajern stigao do velikog jubileja - 1.500. pogotka u gostima u Bundesligi! Bilo je to više Milerovo uklizavanje na loptu Huana Bernata, čime je svom kolegi iz veznog reda pomogao da se domogne mete. A onda i pogotkom nedugo zatim, kada je loptu posle kornera Džošue Kimiha pretvorio u konačnih 4:0 hicem pod rašlje... Stigao je tako do 102. ligaškog pogotka u dresu Bajerna, čime se izjednačio s legendarnim Diterom Henesom, Ulijevim bratom.

BUNDESLIGA - 25. KOLO

Petak

Borusija Menhengladbah - Verder 2:2 (2:0)

/Zakarija 3, Mojsander 33 - Dilejni 59, Johanson 78/

Subota

Ajntraht - Hanover 1:0 (1:0)

/Da Kosta 40/

Augzburg - Hofenhajm 0:2 (0:1)

/Kramarić 31, Gnabri 50/

Hamburger - Majnc 0:0

Šalke - Herta 1:0 (1:0)

/Pjaca 37/

Volfzburg - Leverkuzen 1:2 (0:1)

/Mehmedi 79 - Alario 31, Brant 78/

RB Lajpcig - Dortmund 1:1 (1:1)

/Ogustan 29 - Rojs 39/

Nedelja

Keln - Štutgart 2:3 (1:2)

/Pizaro 7, Jojić 87 - Gomez 45, 45+2, Bek 58/

Frajburg - Bajern 0:4 (0:2)

/Švolov 25 ag, Toliso 28, Vagner 54, Miler 69/