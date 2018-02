Jovanović o crvenom zbog prigovora: Čim večiti gube, odmah kreće kontra suđenje

protest fudbalera Mladosti

Ponosni zbog toga što su odigrali egal utakmicu sa Partizanom, utučeni - najblaže rečeno - zbog toga što odlična partija nije krunisana pobedom. I to pre svega zato što su u Lučanima kraj utakmice dočekali sa devetoricom igrača na terenu. Prvo Janku Tumbaseviću, pa Petru Jovanoviću prevremeno je pokazan put u svlačionicu. Ovaj drugi slučaj izazvao je više polemike u javnosti, pošto je novi desni bek Mladosti oba žurta kartona zaradio u razmaku od samo 20-ak sekundi. Kamere TV Arena nisu ni uhvatile taj detalj, jer se još reprizirao izjednačujući gol Marka Jevtovića.

Sudija Aleksandar Vasić u zvaničan izveštaj je, kako nezvanično saznajemo, uneo da je Jovanović isključen zbog nesportskog ponašanja. Prema propisima, verovatno će ga tek dopuniti detaljima. A šta na sve to kaži sam Jovanović?

“Evo, seo sam sa drugarima na piće da se smirim”, ne krije 35-godišnji defanzivac koliko se uzrujao.

“Nisam iznenađen, da se razumemo. Ne dešava mi se ovo prvi put. To je srpski fudbal. I prošle godine, dok sam igrao za Čukarički, na Banovom brdu... Čim Crvena zvezda i Partizan gube, odmah ide ‘kontra suđenje’. Kao da se cela liga igra samo zbog njih, a za nas ostale - ko pita? Boli sve to. Boli jer nismo svi u ravnopravnoj poziciji, a svi smo mi fudbaleri, samo je dres različit. Nije ni taj Partizan bauk pa da ne može da izgubi bodove”, kaže Jovanović za MOZZART Sport.

Već mu je 35 godina, pa može sebi da dozvoli da govori iz srca. A nije ni prvi koji se požalio na neravnopravan status “manjih” klubova u Srbiji.

“Prosto, danas nije pobedio bolji tim. Ali tako je svaki put kada večiti gube. Odmah se situacija menja. To je ono što boli. Smučilo mi se više. Stvarno to ne mogu da trpim”.

A šta se tačno desilo u Lučanima? Na snimku se nije videlo.

“Sudiji na čast. Ja sam samo konstatovao, požalio mu se što nije svirao faul za nas kod prvog primljenog gola. Pitao ga zašto nas nije zaštitio. Onda mi je on dao žuti karton, ja se okrenuo, nešto sebi u bradu promrmljao, on mi kaže: ‘Daću ti crveni’. Samo sam mu rekao: ‘Radi šta hoćeš’. I dao mi je crveni. Posle sam mu već svašta rekao. Ne mogu tu nepravdu da ignorišem”, decidiran je Jovanović.

