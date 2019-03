Pozicija desnog krila postala je trn u oku odgovornih u Mančester junajtedu. Sada već godinama Junajted ne uspeva da pronađe adekvatno rešenje na desnom ofanzivnom boku, iako su se prethodnih pet-šest prelaznih rokova mnogi igrači skautirali.

Zbog toga što nisu pronađena adekvatna rešenja, Žoze Murinjo, pre njega Luj van Gal i sada Ole Gunar Solskjer morali su da se dovijaju na razne načine kako bi rasteretili Džesija Lingarda i obezbedili dovoljan protok lopte po desnoj strani. Vrteli su se na toj strani Antoni Marsijal, Huan Mata, pa čak i Markus Rašford, te Diogo Dalot, ali nijedno rešenje nije dalo dugotrajni mir. Zbog toga će ovog leta prioritetno biti dovođenje desnog krila, a izbor je pao na - Džejdona Sanča.

Odbačeno dete Mančester Sitija ima najbolju sezonu dosadašnjoj karijeri sa Dortmundom - devet golova i petnaest asistencija -, koja je sinoć krunisana i prvim takmičarskim startom u dresu Gordi Albiona. Engleska je pregazila Češku sa 5:0 i dok se najviše priča o novom het-triku Rahima Sterlinga, sve se više pominje i igra Dortmundovog tinejdžera. Fudbalskim kritičarima nikako nije moglo da promakne kako je Česima prodao nekoliko, žargonski rečeno, prljavih poteza koji su digli Vembli na noge, a asistencijom za Sterlingov prvi gol uverio je mnoge da je došlo njegovo vreme i da će biti dugoročno rešenje na desnoj strani.

Identičnom ishodu nadaju se i u Mančester junajtedu. Britanski San, koji za razliku od drugih tabloida često pogodi sa fudbalskim informacijama - je preko svojih izvora došao do vesti da su se Junajtedovi čelni ljudi sinoć sastali sa predstavnicima Dortmundovog fudbalera i razgovarali o mogućem transferu. Navodno, pozitivni signali su doveli do toga da Junajted već krene u planiranje daljih koraka i to pre svega da sedne za sto sa rukovodiocima Dortmunda. Na Vestfalenu su se nedavno mogle čuti reči sportskog direktora Mihaela Corka, koji je poručio da Sanča "definitivno vidi u timu i naredne sezone", što bi moglo da dođe kao kamen spoticanja za Đavole. Oni ne planiraju da odustanu i navodno su spremni da opipaju puls kolegama sa čekom na 80.000.000 evra. Cela priča dobila je nove okvire pošto je otkriveno da Mančester Siti nije sa Dortmundom ugovorio "Anti-Junajted" klauzulu koja bi Đavole sprečila da krenu po Sanča.

Junajtedov razlog za žurbu nalazi se u Parizu. PSŽ je takođe zagrizao za Sanča, ali je mladi Englez navodno željan povratka u domovinu, nego odlaska u Francusku gde bi morao da se bori za mesto u startnoj postavi sa Nejmarom i Mbapeom, pošto može da igra na oba boka. U Junajtedu mu niko ne bi garantovao minutažu, ali bi imao mnogo lakši pristup startnoj postavi. Opet, kada nekoga platite 80.000.000 evra, očekujete da bude starter.

Istovremeno, mediji u Mančesteru tvrde da će se Junajted aktivirati i po pitanju eventualnog dovođenja Gereta Bejla, što bi izvesno značilo odlazak Aleksisa Sančeza. Takođe, Đavoli su odbili izgleda odbili mogućnost da lakšim putem dođu do Filipea Kutinja i ne bi trebalo ovog leta da razmatraju tu opciju, pogotovo otkako je Sančo iskočio u prvi plan i novac bi se onda trošio na njega.

Junajted bi ovog leta mogao da napravi "bum" na tržištu.

Foto: Reuters