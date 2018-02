Juve u klin, Napoli u ploču! (VIDEO)

Juventus udari u klin, Napoli odmah u ploču! Ko prvi potpusti ostaće bez šampionskog trofeja, a borba bi mogla da potraje do same završnice Serije A. Ekipa Mauricija Sarija vratila se na lidersko mesto italijanskog prvenstva, pošto je na gostovanju fenjerašu Beneventu došla do rutinska tri boda - 0:2 (0:1).

Gosti su u ključnim trenucima utakmica stigli do golova. Prvo zahvaljujući fenomenalnom Drisu Mertensu, koji je u 20. minutu lobovao nemogćnog Puđonija, dok je konačan rezultat postavio miljenik napuljske publike Marek Hamšik.

Domaćin je napravio pomak u svojoj igri u odnosu na katastrofalni deo sezone, ali je to još uvek daleko od nivoa sa kojim bi moglo da se pripreti najkvalitetnijim ekipama italijanskog fudbala.

Napolitanci su napravili dobru uvertiru derbija sa Lacijem na San Paolu, a uskoro ih očekuju i mečevi 1/16 finala Lige Evrope sa Lajpcigom.

ITALIJA 1 - 23. KOLO:

Subota

Sampdorija - Torino 1:1 (1:1)

/Toreira 11 - Akva 25/

Inter - Krotone 1:1 (1:0)

/Eder 234 - Barberis 60/

Nedelja

Verona - Roma 0:1 (0:1)

/Under 1/

Atalanta - Kjevo 1:0 (0:0)

/Manćini 72/

Bolonja - Fiorentina 1:2 (1:1)

/Pulgar 44 - Veretu 41, Kjeza 71/

Kaljari - SPAL 2:0 (1:0)

/Ćigarini 34, Sau 78/

Juventus - Sasuolo 7:0 (4:0)

/Aleks Sandro 9, Kedira 25, 27, Pajnić 38, Iguain 63, 74, 83/

Udineze - Milan 1:1 (0:1)

/Donaruma 76 autogol - Suso 9/

Benevento - Napoli 0:2 (0:1)

/Mertens 20, Hamšik 47/

Ponedeljak

20.45: (1,50) Lacio (4,20) Đenova (6,75)

