Iako je na kraju prošle sezone produžio ugovor sa Juventusom do 2020. godine, Masimilijano Alegri nikada nije stoprocentno siguran da će ostati na klupi i sledeće sezone. Dominacija u Italiji nije dovoljna, Juventusova opsesija je Liga šampiona. A Alegri je dva puta stizao do finala i oba puta je poražen…

Za većinu trenera je uspeh doći do finala Lige šampiona. Uraditi to dvaput za tri godine je sjajno, ali na kraju je poraz u finalima to što se pamti. A Juventusu je preko glave izgubljenih finala…

Alegri nije harizmatična ličnost koja ima poseban tretman u medijima, niti se dodvorava navijačima, pa se posle svake male krize potegne priča i o njegovim mogućnostima. Jednostavno, takav je njegov život otkako je došao u Torino. Osvaja trofeje, ali konstantno je pod nekim sumnjama koje rastu i padaju s vremena na vreme.

Sada je Alegrijev rejting opet naglo skočio. Posle pobeda u Rimu i Londonu, Juventus je opet na dobrom putu u Ligi šampiona i Seriji A.

Ovo je možda i najbolji momenat za njega otkako je seo na klupu Juventusa jer je u prošlosti često imao nesuglasice sa upravom kluba i pored dobrih rezultata. Na početku skoro da nije imao uticaja na transfer politiku kluba, ali se to vremenom promenilo i Alegrijeva reč je sve važnija kada se donose odluke o prodajama i kupovinama igrača.

Sada se situacija toliko popravila da je on taj koji može da počne da postavlja uslove. Konte je napustio Juventus jer mu klub nije izašao u susret sa transfer politikom. Ni Alegriju se neke odluke u prošlosti nisu dopadale, a sada je stekao dovoljno kredita da se i suprostavi nekim odlukama direktorskog tandema Marota - Paratići.

Koliko je Juventusu važna Liga šampiona, Alegriju je još važnija posle dva izgubljena finala. On hoće tim sa kojim će ravnopravnije konkurisati Realu, Barseloni, Bajernu, premijerligašima… Juventus je bio na pragu ispadanja od Totenhema, Alegri ne želi da dolazi u takve situacije.

A to znači da uprava kluba mora da mu usliši neke želje. Prva od njih je Sergej Milinković Savić na čije dolasku Alegri insistira već duže od godinu dana. Tu su i još neke…

Ako ne bude dovoljno ispoštovan od klupske uprave, Alegri ima i alternative. Njegovo ime se nalazi na usnama čelnika Pari Sen Žermena, Čelsija, Arsenala, Bajerna koji će narednog leta najverovatnije menjati trenere. Tamo bi Alegri bio bolje plaćen, ali i sigurno imao veću uticaj na transfer politiku. Juventus je na potezu. Alegri je stekao dovoljno visok rejting da njegovo mišljenje bude maksimalno uvažavano u sklapanju ključnih poslova kod dovođenja i prodaja igrača.

(FOTO: Action images)