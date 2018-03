Gojka Kačara očigledno ništa ne može da izbaci iz koloseka, bez obzira na to što mu je fudbalska karijera već nekoliko godina unazad u stmoglavom padu.

Srpski vezista je ove sezone odigrao samo pet utakmica u dresu Augzburga, a trener Maunel Baum ga je do pre nekoliko nedelja držao na potpunom „ledu“. Ipak, takva situacija nije uticala na raspoloženje nekadašnjeg najtalentovanijeg igrača naše zemlje, koji je u poslednja dva kola Bundeslige proveo više minuta na terenu nego tokom čitave sezone.

Baum mu je poverio štopersku poziciju umesto povređenog Džefrija Huveluva, a prethodno se povredio i Kevin Danso.

„Naravno da nije prijatno kada sedite na tribinama, ali ja uživam u treningu svakog dana. Onda kada pobedimo znam da sam dao svoj mali doprinos kroz treningu. Teško da bilo šta može da me izbaci iz koloseka. Ako igram, to je dobro, ako ne igram, to je uredu. Fokusiran sam na pozitivne stvari u životu. Ranije, kada sam igrao loše, izgubio, bio van terena ili čitao nešto loše o sebi u novinama, gledao sam na to kao na tragediju. Danas dobro znam ko sam, šta me čini posebnim“, rekao je Kačar.

Odnos sa trenerom Manuelom Bamumom nije loš, bez obzira na to što je dugo bio van svake konkurencije.

„Njegove odluke nisu lake. Ja to poštujem. On je taktički vrlo dobar, od njega može mnogo da se nauči“.

Ugovor sa Augzburgom ističe ovog leta, budućnost nekadašnjeg kapitena Vojvodine još nije iskristalisana.

„Postoje opcije. Još uvek se zablavljam kada sam na terenu. Moj put kao fudbalaera nije gotov. Imam još mnogo toga uradim u fudbalu i u životu“, zaključio je Kačar.

Foto: Action images