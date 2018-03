Obično su to naučene izjave. Bezlične. O dobroj i(li) lošoj formi, klupskim i lilčnim ciljevima, razvitku karijere. Ništa epohalno, rekli bismo. No, kad i ako se neko otvori onda je to pobeda. Kao što je nemački Vel um Zontag u intervjuu sa Matijasom Ginterom naterao tamošnjeg reprezentativca da priča iskreno o tabuu zvanom - novac.

Na osnovu onoga što je rekao 24-godišnji štoper jasno je da smatra da su fudbaleri precenjeni. Bolje rečeno, preplaćeni.

„Čini mi se da se fudbal kreće u pravcu koji zahteva preispitivanje. Sve više novca se upumpava u njega, čime se sport neizostavno odvaja od normalnog društva. Postajemo izlovani. Oduvek su profesionalni sportisti posmatrani kroz tu prizmu, samo mi se čini da su razlike sve veće“, surovo iskren je Ginter, koji je 17 puta oblačio dres državnog tima.

Prvotimac Borusije iz Menhengladbaha bez dvoumljenja je ocenio da današnji fudbaleri zarađuju više od onoga što im je potrebno.

„Kad pogledam koliko radnik na građevini ili medicinska sestra u bolnici moraju da rade za platu, a kad je dobiju jedva sastavljaju kraj s krajem, kažem sebi: „čekaj malo, mi igrači zarađujemo previše“.

Na kraju, poenta.

„Ne radimo ništa esencijalno za ovo društvo, poput - primera radi - lekara koji brinu o zdravlju ljudi ili spašavaju živote. Postoje zanimanja koja su zaista važna za jedno društvo. Fudbal nije pod obavezno u toj kategoriji“, ocenio je Matijas Ginter.

Mi ćemo dodati - kapa dole.

Čitaš li ovo, Nejmare?

FOTO: Action images