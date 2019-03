Fudbalerima koji su odbili da igraju za Srbiju dok je selektor Mladen Krstajić će u budućnosti biti zatvorena vrata nacionalne selekcije, poručio je direktor reprezentacije Darko Kovačević.

U ovom slučaju su njegove pretnje adresirane na Luku Milivojevića, Matiju Nastasića i Ivana Obradovića, koji su izašli u javnost i objasnili zbog kojih razloga ne žele u tim Orlova dok je Krstajić selektor. Videćemo kakva budućnost čeka Marka Grujića, Branislava Ivanovića, Duška Tošića, Vladimira Stojkovića i Nikolu Maksimovića koji posle Mundijala u Rusiji nijednom nisu pozvani u reprezentaciju.

Kovačević je kao direktor reprezentacije shodno svojoj funkciji preuzeo na sebe odgovornost da iz srpskog reprezentativnog fudbala eliminiše trojicu fudbalera od kojih dvojica igraju u jakim ligama i u najboljim su godinama. Kovačevićeva oštra poruka se zasniva na principima da pojedinac ne može da bude iznad reprezentacije, da igrači ruše atmosferu i da su licemerni.

"Uvek i svuda je reprezentacija bila iznad svih nas, svakog pojedinca. Zato sam, moram priznati, zapanjen nekim intervjuima i dešavanjima, rekao bih, direktno usmerenim protiv državnog tima i Fudbalskog saveza. I to sve pred najvažniju utakmicu reprezentacije, kada želimo posle 20 godina da izborimo plasman na Evropsko prvenstvo i uspešno počnemo kvalifikacije. Igračima koji ne žele da igraju za reprezentaciju dok je selektor Mladen Krstajić, želim da poručim da nikad više neće igrati za državni tim bez obzira na ime i prezime selektora, jer Srbija neće nikog da moli, ali isto tako neće ni da dozvoli da neko svesno urušava ono što grupa uz veliki napor i odricanja gradi. Ja prvi nisam čuo za sve ove godine u svetu fudbala da neki igrač ili grupa vode politiku kluba ili Saveza, smenjuju trenere, selektore, direktore i ostale čelnike“, rekao je Kovačević.

Ovaj njegov javni istup u izjavi za Tanjug deluje kao preslikana izjava bivšeg direktora reprezentacije Sava Miloševića. U izjavi za Tanjug 21. marta 2016. godine. On je tada zapretio da Dušan Tadić više neće igrati za reprezentaciju zbog iskazanom nezadovoljstva tretmanom kod Radovana Ćurčića.

„Kao neko ko je za reprezentaciju odigrao 102 utakmice moram da kažem da ovakvo ponašanje ne priliči jednom reprezentativcu. Ovim svojim gestom Dušan Tadić je pokazao da je odluka selektora bila ispravna jer se iz njegovih izjava jasno može zaključiti da je lični interes stavio ispred interesa reprezentacije. Kada neko misli da je bogom dan, da je bolji od ostalih, takvom, ma kako se on zvao, nije mesto u reprezentaciji. Srbiji su u ovom trenutku potrebni oni koji su spremni da svoje ljudske i igračke kvalitete podrede kolektivu. Tadić je ovim činom pokazao da misli samo na sebe i da za reprezentaciju ne mari. To nije učinio po objavljivanju spiska već na dan kada se reprezentacija okupila, samo 48 sati pre duela sa Poljskom. Tako da je licemerna njegova izjava da reprezentaciji i selektoru želi sreću. Kao što je i ceo intervju licemeran jer ga je dao tek pošto se nije našao na spisku. Zašto sve to nije rekao pre? Na kraju želim da mu poručim da je u zabludi ako misli da će se u budućnosti njegov status u reprezentaciji posle svega ovog što je uradio promeniti. Takvi reprezentaciji nisu potrebni“, rekao je tada Savo Milošević.

Dva meseca kasnije, Tadić je bio u timu reprezentacije Srbije pod selektorskom komandom Slavoljuba Muslina u prijateljskom meču protiv Kipra u Užicu.

Videćemo kako će sa pretnjama proći Darko Kovačević i da li će pomenuti fudbaleri opet obući dres Orlova. Zanimljivo je da on proziva reprezentativce za iste stvari koje je on radio kao igrač.

Bilo je proleće 2001. godine kada je Darko Kovačević napustio reprezentaciju nezadovoljan tadašnjim selektorom. Tokom kvalifikacija za SP 2002, kod Milovana Đorića je prednost u špicu imao Savo Milošević. Kovačević je ušao sa klupe u meču sa Švajcarcima u Beogradu (1:1). Četiri dana kasnije smo gostovali Slovencima, imali prednost do 95. minuta kada je Zahović postavio konačnih 1:1 iz slobodnjaka. Na tom meču je Đorić uveo Drulića umesto Miloševića, a od ostalih rezervi su ušli Duljaj i Ivić. Bio je to mnogo važan meč u kvalifikacijama, a Kovačević je napustio tim uoči utakmice.

Đorić je pred meč saopštio igračima ko počinje, a ko igra. U svojoj autobiografiji je taj detalj opisao Dejan Stanković.

„Posle ručka sledi sastanak na kojem puca film Darku Kovačeviću. Hvala, doviđenja“, napisao je Stanković.

O tome je posle meča pričao i tadašnji selektor Milovan Đorić.

„Darko Kovačević? On je bio nervozan, hteo je da nervozu prensese na ostatak tima. To što je uradio, nije dopušteno nikome. Moj stav sam rekao i sigurno ga neću promeniti, a on mora da objasni i meni i ostalima zašto se tako ponašao, ili neće biti na spisku reprezentativaca. Dalja reprezentativna sudbina ne zavisi od mene, već isključivo od njega“, rekao je tada Milovan Đorić.

Kovačević je rekao:

„U ovoj novoj reprezentaciji, u kojoj je najavljena smena generacija, meni je bila namenjena uloga epizodiste. Protiv Švajcarske sam ušao u igru sa klupe, mislim da sam odigrao solidno. Ne krijem, nadao sam se većoj minutazi u Ljubljani, ali mi je drugačije stavljeno do znanja. Nešto je puklo u meni, nisam balavac“.

Kovačević je u javnosti uveravao da će se odazvati na svaki sledeći poziv, ali kada je on stigao... Mesec dana kasnije je Đorić pozvao Kovačevića za meč sa Rusijom u Beogradu.

„Žao mi je što nema Kovačevića. Pozvao sam ga i razgovarali smo, ali je on odgovorio da bi voleo da preskoči ovu utakmicu. Žao mi je zbog njega, jer bi nam bio od pomoći“, rekao je tada Đorić.

Kovačević se vratio u reprezentaciju posle smene Milovana Đorića i u naredne dve godine je nosio dres reprezentacija Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore.

(FOTO: Star sport, MN Press)