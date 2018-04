Kristijano Ronaldo u Torinu je protiv Juventusa pokazao kakav je velemajstor fudbala. Tolika da su mu čak masovno aplaudirali i navijači torinske Stare dame jer su one njegove makazice zaista bile nešto čudesno. A dobro se zna da su ovacije protivničkih navijača jedna od onih stvari koju su tokom istorije doživljavali samo koji su se popeli na fudbalski Olimp.

"U karijeri je nešto bitnije od golova i trofeja. Ovim putem želim da se zahvalim svim navijačima Juventusa jer su uradili nešto fantastično, što mi se u dosadašnjoj karijeri nije desilo", rekao je Portugalac.

A ovde možete da pogledate svojevrsnu retrospektivu sličnih situacija, kada su navijači zaboravili na klupske boje i poklonili se majstorima.

Lori Kaningem: Barselona 0-2 Real Madrid (79/80)

Poslednji fudbaler madridskog Reala koji je na Nou Kampu dobio ovacije. To se desilo u El Klasiku pre 35 godina. Real je pobedio sa 2:0, golove su dali Ernandez i Santiljana, ali je Kaningem pravio čuda odbrani Barselone.

Dijego Maradona: Real Madrid 2-2 Barselona (82/83)

Deo navijača Reala na Santijago Bernabeu se jednostavno predo posle neverovatnog Maradoninog gola i počeo da aplaudira. To je bio prvi meč španskog Liga kupa. Maradona je da gol za vođstvo Barse od 2:0, ali je Real do kraja stigao do izjednačenja.

Ronaldo: Mančester Junajted 4-3 Real Madrid (02/03)

Brazilski napadač je jednu od najblistavijih noći u Ligi šampiona imao u mančesterskom Teatru snova. Dao je tri gola i odlučio ovaj dvomeč, iako je Junajted došao do pobede u samom finišu revanša. Navijači Old Traforda ispratili su Zubu kako dolikuje.

Ronaldinjo: Real Madrid 0-3 Barselona (05/06)

Barselona je pokorila Santijago Bernabeu u El Klasiku, a igrač utakmice bio je dvostruki strelac Ronaldinjo. Slika oca i sina u dresu Reala koji aplaudiraju Ronaldinju obišla je svet.

Del Pjero: Real Madrid 0-2 Juventus (08/09)

Popularni Pinturikio je došao na ovaj meč u Madrid par dana pre nego što je proslavio 34 rođendan, a odigrao je meč kao da je 10-ak godina mlađi. Dao je oba gola, a Bernabu je ustao da ga pozdravi kada je napuštao igru.

Mesi: Atletiko 1-3 Barselona (08/09)

U prvoj Gvardiolinoj sezoni na klupi Blaugrane, Mesi je odigrao meč za pamćenje na stadionu Visente Kalderon u Kupu kralja. Omaleni Argentinac postigao je het-trik, sam je rešio pitanje pobednika.

Injesta: Espanjol 1-5 Barselona (10/11)

Malo je stvari koje bole navijače od katastrofe u gradskom derbiju. Uprkos tome, navijači Espanjola priredili su ovaciji Injesti koji je te godine gol u finalu Mundijala za trijumf posvetio preminulom prijatelju i igraču gradskog rivala Harkeu.

Ćavi: Atletik Bilbao 2-5 Barselona (14/15)

Navijači u popularnoj Katedrali jednostavno su se prepustili Ćavijevoj i Barseloninoj magiji u sezoni u kojoj je Barselona osvojila sve.

Ćabi Alonso: Real Madrid 4-2 Bajern (16/17)

I opet Bernabeu. Ovaj put Real nije izgubio, a navijači su pokazali Ćabiju Alonsu da dobro pamte sve što uradio u dresu kraljevskog kluba.