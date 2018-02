Kada se Kris Vajlder naljuti na igrače, on ih... ignoriše!?

Strašno je Krisa Vajldera, menadžer Šefild junajteda razočarao poraz u minulom kolu! Toliko da je odlučio da svoje igrače ne motiviše, ne želi da priča sa njima, jednom rečju ignoriše ih pred večerašnji zaostali sudar 32. runde Čempionšipa na gostovanju Redingu koji počinje od 21 čas.

"Iskreno, nimalo me ne interesuje šta će da prikažu večeras! Baš me briga! Zabolelo me je kako smo igrali protiv Hala jer mislim da smo mnogo bolji od toga. Ponašaću se profi, ali oni su kod mene završili. Nisam siguran ni da li ću nešto da pormenim u timu za meč sa Redingom", emotivan je bio Vajlder.

A to nam već govori da je situacija u svlačionici Oštrica napeta i loša, ali i da bi, kao takva mogla pozitino da utiče na igrače da daju sve od sebe. Da im probudi inat. Domaća ekipa je pak u veoma lošoj formi, četiri kola nije slavila, a u poslednja dva je odigrala i GG i X. Što se tiče međusobnih obračuna, uglavnom kao bolji izlazi Šefild junajted koji je postigao makar jedan pogodak na šest od poslednjih sedam duela sa ovim protivnikom.

A 15 minuta pre okršaja u Redingu, kreće velika bitka ekipa koje se bore za opstanak, Hal i Barnsli. Istorija nam kaže da kada se sastanu ova dva kluba pada uglavnom mali broj golova.

ENGLESKA 2 - ODLOŽENI MEČEVI 32. KOLA

20.45 (1,95) Hal Siti (3,45) Barnsli (4,00)

21.00 (2,85) Reding (3,10) Šefild junajted (2,60)

