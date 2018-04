Kajzerslautern se okliznuo možda u najvažnijoj utakmici sezone i sada opstanak za četvorostrukog šampiona Nemačke zaista deluje kao nemoguća misija! Đavoli nisu iskoristili činjenicu da su svi njihovi konkurenti juče i u petak kiksnuli, odnosno da nisu pobedili, pa pet kola pre kraja za prvom ekipom iznad crte (Sankt Pauli) zaostaju osam bodova, a za ekipom koja je na mestu koje vodi u baraž (Hajdenhajm) - pet. Sve je to posledica rezultata na Fric Valteru: Kajzerslautern - Regenzburg 1:1.

Pun stadion, prelepa koeografija i sve što prati nemački fudbalski folklor nagovešatavlo je spektakl u Kajzerslauternu, ali maleni Regenzburg se potrudio da sve upropasti. Rani gol gostiju u 6. minutu kao da je sasekao noge Đavolima, pa nisu uspeli da se oporave sve do finiša utakmice, kada su preko švedskog rezerviste Sebastijana Andersona stigli do izjednačenja. Igrao se 77. minut. Domaćin je do kraja navaljivao, tražio preokret, no sve je bilo uzalud.

Kiksirao je i Ingolštat, pošto je propustio šansu da priđe trećeplasiranom Kilu na samo tri boda. Dva puta je jedan od najvećih favorita za ulazak u Bundesligu vodio, da bi se završilo 2:2. Konačan rezultat postavio je Volkzamer 13 minuta pre kraja.

U sudaru ekipa koje se bore za goli život, Braunšvajg - Dinamo 1:1. Slađe parče kolača ide u Drezden...

NEMAČKA 2 - 29. kolo

Petak

Fortuna Diseldorf - Bohum 1:2 (0:0)

/Henings 79. penal - Ajfeld 70, Kruze 75/

Sandhauzen - Grojter Firt 0:0

Subota

Ercgebirge Aue - Sankt Pauli 2:1 (1:1)

/Fandrih 25, Kvešić 82. penal - Buadu 44/

Holštajn Kil - Darmštat 0:0

Nirnberg - Hajdenhajm 3:2 (3:1)

/Berens 30, Leven 31, Stefanijak 39 - Verhoek 28, Dovedan 52/

Union Berlin - Duizburg 0:0

Nedelja

Braunšvajg - Dinamo Drezden 1:1 (1:1)

/Hofman 23 - Duljević 8/

Ingolštat - Bilefeld 2:2 (0:0)

/Kučke 59, Lajperc 63 - Klos 61, Volkzamer 77/

Kajzerslautern - Regenzburg 1:1 (0:1)

/Anderson 73 - Zaler 6/