Kakav golman, kakav suvi genije! (VIDEO)

Kakva borba u Cvajti za poziciju broj tri i mesto u baražu za Bundesligu! Nirnberg i Fortuna iz Dizeldorfa izdvojili su se na prvom i drugom mestu i verovatno će tu ostati, ali zato se do kraja prvenstva očekuje paklena trka gotovo 10 ekipa za "drugu pratilju".

Posle nekompletnog 24. kola, verovali ili ne, svega šest bodova razdavaja trećeg (Holštajn Kil) i 12. na tabeli (Sankt Pauli).

Prvom favoritu pred starta prvenstva - Ingolštatu, bukvalno se iz kola u kolu "namešta" da se dokopa tog trećeg mesta, ali ekipa Štefana Lajtla niže li niže kikseve. Danas je Audijev klub penal i nestvaran poklon gol od strane golamna rivala, no ni to im nije bilo dovoljno. Izgubili su 1:2 u Duizburgu. Penal je Kučke promašio, a onda je Koen kod 1:1 zaradio isključenje i omogućio domaćinu da stigne do celog plena. O golu koji su Zebre primile sigurno će se dugo pričati.

Teško je ovako nešto objasniti rečima. Najbolje da pogledate:

Zanimljivo, i u preostala tri današnja meča Cvajte isti rezultata - 2:1 za domaćine. Fenjeraš Kajzerslautern nije uspeo da nastavi uspešnu seriju, pao je protiv Auea, Grojter je osvojio veoma važne bodove u borbi za opstanak, dok se Union savladavši Sandhauzen vratio u borbu za sam vrh. Za to famozno treće mesto.

CVAJTA - 24. KOLO:

Petak

Arminija - Dinamo Drezden 2:3 (1:0)

/Harterzc 28, Foglzamer 76pen - Kone 48, Rezer 64, 79/

Regenzburg - Dizeldorf 4:3 (2:3)

/Gritner 37, Nitfeld 40, Knol 60pen, Adamjan 65 - Henings 3, Raman 13, Usami 15/

Subota

Aue - Kajzerslautern 2:1 (1:0)

/Kepke 2, Munsi 64 - Vučur 68/

Duizburg - Ingolštat 2:1 (1:1)

/Engin 13, Tašči 67pen - Kučke 17/

Union Berlin - Sandhauzen 2:1 (2:0)

/Skržibski 4, Polter 20 - Ferster 48/

Grojter Firt - Braunšvajg 2:1 (1:1)

/Nari 21, Ernst 80 - Kumbela 45/

Nedelja

13.30: (2,65) Bohum (3,20) Nirnberg (2,75)

13.30: (2,50) Darmštat (3,25) Hajdenhajm (2,90)

13.30: (2,75) Sankt Pauli (3,25) Holštajn Kil (2,60)