Ni boljeg igrača, ni kontroverznije ličnosti. Daleko od toga da pravi skandale, ali svaki postupak i(li) reč Danija Alvesa, jednog od najkvalitetnijih desnih bekova sveta poslednje decenije, izaziva pažnju. Valjda zato što Brazilac ne mari za odjeke, pa kaže i radi ono što misli. Bez obzira hoće li se to nekome dopasti.

Teško da će ljubitelji fudbala na prvu loptu shvatiti šta se krije iza poslednjih izjava, poput one da mu se loptanje - smučilo!?

„Fudbal polako gubi sjaj koji me je inspirisao da postanem igrač, sportista. Današnji fudbal je postao biznis. Hvala Bogu što ga moja deca ne vole, jer se pretvorio u posao. Sve manje uživam u njemu“, ispričao je Dani Alves u opširnom intervju za TV Ešoprte Espektakular.

Ekipa brazilske televizije postila ga je u Parizu. Samo nekoliko dana posle eliminacije iz Lige šampiona koji je označio neuspeh ambicioznog projekta Pari Sen Žermena vezan za pokoravanje Evrope. Uprkos ukupnim ulaganjima koja su premašila milijardu evra.

„Porazi se ne dešavaju slučajno. Uvek sam iz njih učio i učiću. Nešto slično poput poraza od Reala desilo mi se na prethodnom Mundijalu u dresu Brazila. To su oni trenuci koji pokazuju da u timu nema energije koja povezuje ljude. Nedostaje hemije. To se odmah odražava na teren. Pari Sen Žermen je trenutno u procesu tranzicije. Mora malo da pati, jer će proces da traje i veoma je teško napraviti harmonične odnose u timu“.

Opovrgao je mišljenja da je u Grad svetlosti stigao da bi obogatio bankovnni račun. Mada će mu mnogi uzvratiti kontrapitanjem: otkud onda plata od 200.000 funti sedmično

„Došao sam u Pariz zbog projekta. Zato što su ljudi koji su me angažovali verovali u mene. Ipak, meni se čini da novac uložen u moj angažman, s ciljem da pomognem klubu da ostvari ciljeve, ne odgovara mojoj stvarnoj vrednosti“.

A kad je o novcu reč ne može se izbeći tema Alvesovog saigrača i iz kluba i iz reprezenatcije - Nejmara, plaćenog 222.000.000 evra, koji po sezoni ima zagarantovanu platu od 36.000.000 evra.

„Ljudi misle da je Nejmar marioneta. Ne! On je samo dete koje raste. Još je procesu razvitka, nije sazreo dovoljno da bi znao kako da se nosi s odbređenim problemima. Što manje važnosti bude pridavao takvim stvarima, iako one ponekad bole i nerviraju, to bolje za njega. Mora da se posveti nečem drugom. Nejmar mora da evoliuira“.

Bivši prvotimac Barselone morao je da odgovara na nimalo prijatna pitanja o odnosu sa Kristijanom Ronaldom, optužbama da su jedan drugog namerno provocirali ili pokušali da povrede tokom revanša na Parku prinčeva, te snimcima na kojima se, navodno, vidi kako Alves o dres Portugalca briše sadržaj iz svog nosa...

„To što se dešavalo između Ronalda i mene ostaje na terenu. Nije sramota izgubiti, ali me je sramota da čitam svakakve gluposti o sebi. Nastaviću da se takmičim kao dosad, a besmislice ću ostaviti glupim ljudima. Kažu da sam pljuvačku ili šta već očistio o Ronaldov dres. Ne znam u kom svetu živimo. Ponekad se zapitam da li sam ja ili oni koji me gledaju i ocenjuju na nivou dvogodišnjeg deteta. Da pojasnim: imam disajne probleme, nekad moram da kinem, da bih lakše mogao da dišem. A onda se pojave idioti i pričaju svašta. Nemam lični problem sa Kristijanom. Niti sam ja udario njega, niti sam video - dok je utakmica trajala, tek kasnije na snimku - kako je pokušao da šutne mene. Štaviše, tokom meča sam mu rekao: „matori, nas dvojica smo isti, ni ja ne volim da gubim“.

Novinare je na kraju zanimalo da li Dani Alves, sa 34 godine i 105 igara za državni tim vidi sebe kao mogućeg kapitena reprezentacije Brazila na Mundijalu u Rusiji.

„Ako se bude slušala reč naroda - ne. A lično, na osnovu poštovanja koje uživam u selekciji, posvećenosti ovom dresu, načina na koji igram - da. Opet vam kažem, to se neće desiti. Moj cilj je da odem na Mundijal i da ga osvojim“, zaključio je desni bek Pari Sen Žermena.

FOTO: Action images