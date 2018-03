Kako da Milan izbegne finansijski slom? Pronađen spasilac za ogromna dugovanja

Milan je uspeo da se pod komandom Đenara Gatuza stabilizuje na terenu, a uskoro bi mogao i van terena.

Otkako su letos kineski biznismeni za 740.000.000 evra kupili klub od Silvija Berluskonija konstantno se spekuliše o neizvesnoj budućnosti Milana. Gazda Jonghong Li ne pripada garnituri poznatih kineskih biznismena kojima se veruje, mnogi njegovi poslovi su pod čudnim senkama i u Italiji se stvorila velika doza nepoverenja prema. Li je za kupovinu Milana je morao debelo da se zaduži. Uzeo je 303.000.000 evra pozajmice od američkog fonda Eliot pod nepovoljnim kamatama da bi zatvorio finansijsku konstrukciju kupovine kluba. Sa kamatama taj dug iznosi 370.000.000 evra. Plus je preuzeo stare dugove kluba u visini od 230.000.000 evra koji još nisu isplaćeni.

Već u oktobru 2018. na naplatu stiže prva rata vredna 180.000.000 evra od strane Eliota. Spekulisalo se da bi razni biznismeni i fondovi mogli od Eliota da otkupe Milanov dug i preuzmu vlasništvo u klubu, ali je sve ostalo na nivou glasina.

Problem je što UEFA drži Milan pod lupom i što je već odbila klupski predlog o produženom periodu da klub ispegla finansije i stane na zdravije noge. Ni u Nionu nemaju poverenja u nove Milanove gazde...

Zato generalni direktor Marko Fasone radi na rešenju situacije do kraja aprila kada će UEFA pregledati situaciju u klubu. Fasoneov adut je američka banka Meril Linč koja je spremna da Eliotu isplati 180.000.000 evra i još 123.000.000 evra ranijih klupskih dugovanja. Ona bi to uradila uz pomoć desetine manjih investitora. Plan klupskog rukovodstva je da taj kapital uđe u klub do kraja marta i da Milan bez problema prođe UEFA monitoring i dobije povoljniji rok iz Niona za stabilizaciju kluba.

Milanu se žuri zbog UEFA da reši situaciju sa dugovanjima. Ulazak novih investitora bi bio rešenje na neki, ali ne na dugoročan period. Mnogo toga će zavisiti i od raspleta situacije. Entuzijazam navijača je opet porastao, očekuje se preko 70.000 ljudi na San Siru narednog četvrtka protiv Arsenala, za odloženi derbi sa Interom su već prodate karte i postignut rekord italijanskog fudbala u zaradi od prodaje ulaznica - preko 4.000.000 evra. Ako Rosoneri uspeju kroz Ligu Evrope ili Seriju A da se dokopaju Lige šampiona koja bi im donela čistu zaradu, situacija bi bila znatno bolja.

Činjenice su da su Kinezi letos uložili 250.000.000 evra za pojačanja, da klub potpuno normalno funkcioniše i da se niko od igrača ili zasposlenih ne žali. Šta čeka Milan u budućnosti, zavisiće i od rezultata Gatuzovog tima do kraja sezone. Možda se ne bore samo za sebe, već i za budućnost slavnog kluba?

(FOTO: Action images)