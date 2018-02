Kako je Football Manager odveo Pejčinovića u Nicu: Dobar je mali, uzimaj!

Kada je završen žreb šesnaestine finala Lige Evrope, Nemanja Pejčinović je ruskim medijima odmah podvukao da je želeo da njegova Lokomotiva izbegne Nicu. Ali, sudbina je rešila da Pejčinovića ponovo vrati na mesto gde je proveo četiri lepe godine.

Nica je bila Pejčinovićeva odskočna daska u godinama kada je još tražio sebe na fudbalskoj karti Evrope. U vreme kada ga je Nica želela bio je fudbaler Rada na pozajmici u Herti. U svom CV imao je jedva 80 utakmica u srpskom šampionatu, dok se u Herti nije naigrao. Ali, Nica ga je ipak želela. Njegove igračke kvalitete branio je tadašnji skaut Žonatan Bejlan, koji je kasnije otkrio i kako je znao da je Pejčinović bio pravi igrač za Nicu kada klub još nije ulagao toliko novca u tim, već živeo od dovođenja mladih igrača i njihove prodaje.

Za sve je bio zaslužna čuvena fudbalska simulacija koja je obeležila mnoga detinjstva - Football Manager.

"Pogrešno je reći da je Pejčinović doveden samo zbog FM, ali mi je igrica omogućila da stvorim jasnu sliku o njegovim igračkim kvalitetima, bez da moram da ga gledam uživo. Dobijao sam informacije koje nisam mogao drugačije. Kao skaut, nisam mogao da znam kvalitete preko 50.000 igrača", rekao je Bejlan francuskim medijima.

Tada skaut početnik, praktično volonter u Nici bez garantovanih primanja, niti izvesne budućnosti na Azurnoj obali, Bejlan je morao da ostavi jak utisak i klubu dovede mladog igrača koji bi se kasnije višestruko isplatio. Nadređeni su ga pitali za Pejčinovića, on je izdvajao i po 50 sati nedeljno kako bi pratio njega, ali i ostale igrače na listi želja. Na spisku ih je bilo oko 30. Srpski štoper je bio njegov pogodak.

"Igrao je za Hertu, koja je u to vreme imala jednu od najslabijih odbrana Evrope. Momak je bio stamen i to je bila jedna od stvari koje su se poklapale s našim ambicijama", priseća se Žan Filip, dugogodišnji navijač kluba i lokalni novinar koji godinama vrši analize preko podkasta.

Uprkos tome što su Pejčinovićev boravak na Azurnoj obali obeležile povrede, mnogi tvrde da je mogao da ima i mnogo bolju karijeru, uprkos tome što ga u klubu pamte po dobrom.

"Imao je dosta problema sa mišićima u to vreme", kaže Vensan Menišini, novinar jednog lokalnog francuskog lista.

"U to vreme Nica nije mogla da priušti sebi igrače najvišeg nivoa. Ali, Pejčinović je bio taj. Šteta, mogao je da napravi i veću karijeru tada", tvrdi Žan Filip.

Sam Pejčinović se takođe priseća okolnosti koje su ga dovele u Nicu.

"Znam da me je klub pratio neko vreme, kada sam bio sa mladom reprezentacijom. U to vreme sam bio u Herti, ali nisam igraio mnogo. Ali, trener Erik Roj me je baš želeo u Nici i ispostavilo se da je to bio pravi izbor za mene. Znam i da je dosta igrača iz bivše Jugoslavije igralo u Francuskoj i Nici (Nenad Bjeković prim. aut.). Kada sam došao u Nicu, osećao sam se dobro. Bilo mi je lako da se adaptiram na novu sredinu", kaže Pejčinović.

