Kako popuniti Boaćijeve kopačke? Sve oči u Pešića, čekaju se Milić i naravno - Joveljić

Gde ja stadoh, ti produži: Ričmond Boaći i Aleksandar Pešić

Privikavanje na život bez Gelora Kange bilo je bolno! Videlo se još posle prve utakmice na pripremama u Beleku da će timu Vladana Milojevića biti potrebno vreme kako bi nadomestio kreaciju koju je donosio reprezentativac Gabona. Ne postoji garancija da bi crveno-beli sa Kangom u startnoj postavi savladali CSKA, ali...

Kanga je već daleka, a Ričmond Boaći - bliža prošlost Crvene zvezde. Iako će do kraja sezone igrati na „samo“ dva fronta Vladana Milojević će morati da pronađe način da aktuleni igrački kadar popuni kopačke izazvne prodajom najboljeg strelca tima. Crveno-beli su statistički ostali bez 23 gola koliko je u prvom delu sezone postigao novi fudbaler Đengsua, ali...

Praktično, on je ovoj Crvenoj zvezdi značio mnogo više.

Na spisku igračkog kadra crveno-beli imaju četiri potencijalna napadača, ali je samo jedan „pravi“. Da, efikasnost Crvene zvezde do kraja sezone nosiće na svojim plećima Aleksanddar Pešić. Da ste pre samo dve sedmice pitali navijače lidera Superlige ima li rođeni Nišlija kapacitet da zameni Boaćija odgovor bi bio potvrdan. Iza njega je bila impresivna jesen, predstavljao je kombinaciju napadača ubice i napadača pakera. Pored 17 golova u prvom delu sezone upisao je i deset asistencija. Međutim, tu postoji jedno, ali...

Zna sigurno Pešić da je poslednji utisak najjači i zbog toga je svestan činjenice da se ljudima bliskim Crvenoj zvezdi i dalje pred očima stvara slika njegove promašene šanse u 83. minutu revanša sa CSKA. Imao je priliku Pešić da jednim trzajem leve noge napravi ogroman pomak, ali... Promašaj iz Moskve odrazio se i na njegovu igru u Subotici. Međutim, dobra stvar za najboljeg strelca Superlige je činjenica da Vladan Milojević ima bezgranično poverenje u njega, odnosno da će imati mogućnost da se kroz kontinuitet igara vrati na nekadašnji nivo.

On će biti aposlutni broj jedan kada su u pitanju alternative za Ričmonda Boaćija.

Možda bi rukovodstvo crveno-belih drugačije rezonovalo da je znalo da će reprezentativac Gane napustiti Marakanu u finišu kineskog prelaznog roka. Poslednjeg dana januara dogovorena je nova šestomesečna pozajmica Milana Pavkova u Radnički. Imao je visoki napadač svetlih momenata na pripremama u Beleku, pamtiće se i one polumakazice iz sudara sa ruskim Zenitom. Da je ostao sigurno bi se potrudio da „ukrade“ deo zagarantovanih minuta Aleksandra Pešića. Međutim, ovako Vladan Milojević će u slučaju povrede i kartona prvog strelca Superlige, morati da čeka Faruda Bena i Nemanju Milića.

Obojicu je tokom pripremnog perioda isprobavao na mestu centralnog napadača. Nije im to strana uloga. Uostalom, Milić se u dresu OFK Beograda školovao kao napadač, bio je prvi strelac Omladinske lige Srbije. Potom je prebačen na bok. Sličnu priču ima i pridošlica iz Olimpijakosa El Fardu Ben. Sigurno je da Vladan Milojević zna šta sve može da očekuje od Bena i koliko može da mu pomogne na poziciji napadača u slučaju da Pešić bude van konkurencije. Samo što do sada Ben nije igrama u Crvenoj zvezdi pokazao tu crtu kilera. Kada je ostavljao utisak najkonkretnijeg ofanzivnog igrača promašivao je čiste zicere. Bilo je to i protiv Javora i što je za sve mnogo bolnije u Moskvi.

Dalji tok šampionske trke sa Partizanom odrediće i sudbinu mladog Dejana Joveljića. Postoje sagovornici teze na Marakani da supertalentovani napadač još fizički nije dorastao seniorskom fudbalu. Međutim, kada će dobiti šansu - ako ne ovog proleća. Prosto, projekti kluba, kakvi su bili Grujić ili Jović, se nazivaju projektima zato što treba da dobiju minute pre nego što se poklope sve rezonske kockice. Uostalom, Joveljićevi klasići poput Račića, Adžića i Luke Ilića već imaju skupljenu zavidnu minutažu. Takođe, samo pojavljivanje Joveljića u nekim prvenstvenim mečevima odrazilo bi se na njegovu tržišnu vrednost. Još kada bi postigao neki gol, Zvezdan Terzić bi slavodobitno trljaju ruke. Znao bi da se posle Boaćija rađa novi Boaći. I to u verziji prihvatljivijoj evropskom tržištu, uzimajući u obzir Joveljićeve godine.

Od Dejana Joveljića se očekuje da, pre svega, bude ispomoć. Ali biće mečeva na Marakani, pa i u gostima, kada će Crvena zvezda biti ubedljiva. Biće to idealni trenuci da klub „tiltuje“ cenu i statistiku Joveljiću.