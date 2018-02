Kako sada zvuči onih 42.000.000 evra za Salaha? Skupo, glupo, precenjeno?

„Najbolji posao u istoriji Rome“, “precenjen igrač“, „Liverpul opet preplatio“, „šta će im ovaj, neka dovedu pravog špica“, „Klop je poludeo“, „odrala ih Roma“... To su bili samo neki od komentara na letošnji transfer Mohameda Salaha iz Rome u Liverpul za 42.000.000 evra plus bonuse sa kojima transfer može da naraste do 50.000.000 evra.

Šest meseci kasnije bi mnogi tadašnji komentatori progutali svoje reči. Mohamed Salah je bez premca za sada pojačanje sezone u Evropi. Čudesni Egipćanin je karijeru u Liverpulu počeo iznad svih očekivanja. na 36 utakmica za Liverpul u dosadašnjem delu sezone, Salah ima 30 golova i 10 asistencija. Brutalno!

Toliko je izdominirao da je Liverpul usred sezone ipak procenio da je momenat za prodaju Filipea Kutinja i da im Brazilac nije neophodan pored ovakvog Salaha, pa su rešili da uzmu velike pare kad već mogu.

Sada ona suma plaćena za Salaha deluje kao sitnica. Pogotovo sa ovim cenama na fudbalskoj pijaci. Međutim, Roma je tada morala da ga proda. Vučici je gorelo pod nogama da do 30. juna ispegla klupske knjige zbog finansijskog fer-pleja i prihvatila je ponudu sa Enfilda. To priznaje i sportski direktor Monći...

„Možda smo mogli da uzmemo 50.000.000 evra i bonuse, ali u tom trenutku smo bili prinuđeni na prodaju. Kasnije su Nejmar i Mbape potpuno poremetili tržište, ali mi smo ranije morali da prodamo Salaha. I dalje smatram da smo kasnije mogli da postignemo bolju cenu za Salaha. Ipak, njegov transfer nam je dao mogućnost da kupujemo. Kada sam došao u Romu, Liverpulova tadašnja ponuda je znosila 32.000.000 evra plus 3.000.000 evra kroz bonuse. Uspeli smo da izvučemo šta smo mogli“, otkriva Romin sportski direktor Monći.

Sada se mnogi pitaju kako bi Roma izgledala da je Salah ostao i da li bi bila u trci za skudeto sa Juventusom i Napolijem. Ipak, jedna od ključnih stvari je bila i Salahova želja da ode u Liverpula. Roma nije mogla da ga zadrži na silu...

„U današnjem fudbalu igrači idu gde žele. Novac je bitan, jer kada se podvuče crta, ovo je posao. Ipak, navijači se ne mogu kupiti za novac. Tokom mandata u Sevilji navijači su brojali trofeje, a ne novac i to je ono što Romi nedostaje. Razumem ih u potpunosti i znam da ih ne interesuju cifre već trofeji. Moj posao je da im to obezbedim. Moramo da izgradimo klub koji ne pobeđuje samo povremeno, već koji će to da radi u kontinuitetu. Navijačima je dosta obećanja, žele rezultate. prihvatam sve to, ali ih i molim za malo strpljenja. Moramo da budemo mirni i da naporno radimo. Samo tako možemo da izađemo na put koji navijači žele“, kaže Monći.

Romin direktor je otkrio i da šta se dešavalo sa Edinom Džekom ove zime...

„Počeli smo pregovore sa Čelsijem oko Emersona Palmijerija a onda su oni pitali za Džeka. Rekli smo im da pošalju ponudu, pa da ćemo razmotriti. Ali oni nisu dostavili ponudu koja bi nas zadovoljila, niti su postigli sporazum sa Džekom. Nismo bili 100 odsto sigurni da li želimo da prodamo Džeka, ali da je on otišao, stigla bi zamena. Opcije su bili Žiru i Batšuaji“.

(FOITO: Action images)