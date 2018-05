Danas ima 29 godina, a CV izgleda kao veteranski. Sada bi trebalo da je u najboljim godinama za štopera i da maksimalno naplaćuje redak talenat zbog kojeg su ga kao klinca želeli najveći evropski klubovi. Na listi najvećih transfera za igrače ispod 17 godina je i danas na četvrtom mestu svih vremena. Ispred su samo Pjetro Pelegri, Teo Volkot i Anderson. Bio je jedan od najvećih vunderkindova svetskog fudbala…

Slobodan Rajković danas igra za Palermo u Seriji B i jedan je od aduta sicilijanskog kluba za povratak u Seriju A. Nije trebalo tako da bude... Bio je planiran za mnogo veće domete. Mnogo toga se desilo u Rajkovićevoj karijeri što nije trebalo da se desi. Retko koji 16-godišnjak je tako zaludeo fudbalsku Evropu kao što je to bio Rajković kada se pojavio u timu OFK Beograda i kada ga je Čelsi kaparisao pre drugih velikana.

“Bio sam jako mlad kada me je kupio Čelsi. Sa 16 godina sam debitovao u OFK Beogradu. Ubrzo sam bio u mladoj reprezentaciji sa imenima kao što su Ivanović, Kolarov, Baša. Doveli su me kao čudo od deteta i platili 5.200.000 evra. Trebalo je da pređem na viši nivo. Glava mi je bila puna glasova, želeli su me Arsenal, Milan, Juventus, Real Madrid… Proveo sam 10 dana kod Vengera i osetio dodir njegove magije. Ali onda je došao Čelsi, bio uporniji i ponudio više para. Svi su mi govorili da ću jednog dana naslediti Terija. Umesto toga, usledili su problemi sa radnom dozvolom, suspenzije, povredama i cela ta priča je izgledala kao prokleta”, kaže Rajković u velikom intervjuu za Korijere delo sport.

Četiri godine je Rajković bio član Čelsija, a da nikada nije zvanično debitovao za Plavce. Iako je Karlo Ančeloti u svom mandatu želeo da ga ostavi i pruži mu šansu. Isprečila se papirologija.

“Jednu grešku sam ja lično napravio. Čelsi mi je ponudio petogodišnji ugovor koji sam odbio. Bio bih na kaljenju u Evropi. Bio sam na pravom mestu u pogrešno vreme. Odgovorio sam da bih želeo da potpišem za tim u kojem mogu da igram i napredujem. Velika greška koje sam postao svestan tek kasnije”.

Rajković nije imao sreće da krene stopama Nemanje Matića i da se u velikom stilu vrati na Stamford Bridž. Posle pozajmica u PSV Ajndhovenu, Tventeu i Viteseu je potpisao za Hamburg. Uklet klub u kojem nikada ništa ne funkcioniše kako treba…

“U Holandiji sam osvojio de titule, u Hamburgu je krenulo loše od starta. Istina je, imao sam nezgodan temperament. Gurao sam nos u sve. Na treningu smo igrali pet na pet, a ja sam urlao na Sona zašto ne doda loptu, zašto ne šutira… Jedna reč je vodila ka drugoj i došlo je do tuče. Taj incident je postao moja lična karta. Kada sam se vratio u ekipu, stvari više nisu bile iste. Sada bih neke stvari uradio drugačije da mogu, ali učio sam na takvim greškama”.

Neki pogrešni izbori, greške i povrede su karijeru jednog od najtalentovanijih fudbalera Evrope odveli u drugom smeru.

“Nisam mogao da zamislim život bez lopte, ali povrede i nesreće su me poljuljalje. Danas samo razmišljam kako ono najbolje tek sledi”.

A to najbolja je osveta. Slobodan Rajković ima zacrtan cilj. Za ostale je Serija A stvar prestiža, novca, karijere…

“I za mene je to isto, ali iznad svega - osveta! Želim prvo plasman u Seriju A, pa povratak u međunarodni fudbal. Biće to osveta prošlosti i životu koji mi je dao iluzije i srušene snove. Imam još dve godine ugovora u kojima želim da uživam. Previše puta u životu sam bio izdan”.

Vrlo je motivisan da sa mladom ekipa Palerma izbori povratak u Seriju A.

“Želim da dam sve od sebe. Teški dani su iza mene. Sa toliko mladih igrača u ekipi se osećam kao klinac”.

Italijanima je otkrio i za koga je navijao kao klinac.

“Tata me je vodio na utakmice Crvene zvezde. Odrastao sam uz postere Mihajlovića, Stojkovića, Savićevića, Pančeva, Prosinečkog… Kasnije sam navijao sam za Lacio kada su tamo igrali Mihajlović i Stanković, potom i za Inter zbog njih dvojice”.

Iako je prošao mnogo toga u karijeri, fudbalska strast ga ne napušta.

“Fudbal mi je jedini hobi. U našoj kući je fudbal na televiziji od jutra do mraka. Sviđa mi se Premijer liga, pratim Real Madrid zbog Ramosa, divim se Barsi zbog Pikea. I dalje proučavam igre defanzivaca na televiziji, posebno Pikea. Ipak, idol među štoperima mi je Rio Ferdinand, a u fudbalu uopšte Zinedin Zidan”.

Negde u londonskoj magli i sivilu lučkog Hamburga se izgubio dijamanstki talenat zbog kojeg je ludela fudbalska Evropa. Sada ga greje sunce Sicilije i možda se raspali plamen osvete karijeri koja mu je toliko obećala, a malo dala na kraju. Slobodan Rajković ima 29 godina i možda je ono najbolje zaista pred njim.

(FOTO: MN Press, Action images, Star sport)