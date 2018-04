Oluja na Red Bul areni duvala je 11 minuta. Možda odnela sa sobom i snove Lajpciga da će i naredne sezone gledati mušemu Lige šampiona. Tim Ralfa Hasenhutla pretrpeo je jedan od težih poraza u aktuelnom prvenstvu. I to u kakvom trenutu. Kad se bori za plasman u evropsku elitu. Tamo možda neće tima iz Istočne Nemačke, ali kako je igrao u završnom susretu 29. kola morao bi među najvećima da se nađe Bajer iz Leverkuzena.

Aspirindžije su sravnile sa zemljom četvrtfinalistu Lige Evrope (4:1), preskočile ga na tabeli, a sebi omogućile izuzetno dobre pozicije pred završnicu sezone u kojoj čak šest timova juri plasman u Ligu šampiona. I niko nije siguran.

Ceo posao ekipa Hajka Herlika završila je za pomenutih 11 minuta. Ponajviše na krilima razigranog Julijana Branta. Reprezentativni napadač je pre pet dana produžio ugovor do 2021, što je očigledno inspirativno delovalo za njega, pa je vodio svoj tim ka preokretu. Izvanredna egzekucija u 51, a onda i asistencija Kevinu Folandu u 69. minutu.

Za prvu pobedu Leverkuzena nad RB Lajpcigom, čime je tim sa Baj arene kompletirao spisak mušterija, sad u elitnom rangu nemačkog fudbala ne postoji niko kome bar jednom nije uzeo meru.

Lajpcig je do večeras imao dva slavlja i jedan remi sa Bajerom, no pritisnut obevazama u ligi Evrope, sa mislima već u Marselju (prvi susret 1:0) nije mogao bolje. Čak ni posle prednosti koju mu je 17. minutu obezbedio Marsel Zabicer. Očajan je bio štoper Upamekano. I to u danu kad je objavljeno da je Barselona za njega spremna da izdvoji 100.000.000 evra. Ako je gledala susret na Red Bul areni pitanje je da li je i dalje zainteresovana. Pogotovo za taj novac.

Ovakvim epilogom potpuno se zakuvala trka za Ligu šampiona. Šest timova je u igri. Samo tri ulaznice dostupne, s obzirom da je jednu osigurao Bajern iz Minhena. A za vikend igraju Leverkluzen - Ajntraht i Šalke - Borusija Dortmund.

Prštaće.

BUNDESLIGA - 29. KOLO

Petak

Hanover - Verder Bremen 2:1 (2:0)

/Harnik 17, Klaus 42 - Belfodil 74/

Subota

Menhengladbah - Herta 2:1 (0:1)

/Azar 75, 79pen - Kalu 40/

Augzburg - Bajern 1:4 (1:2)

/Zule 18ag - Toliso 32, Rodrigez 38, Roben 62, Vagner 84/

Keln - Majnc 1:1 (1:0)

/Hektor 7 - De Blazis 50/

Frajburg - Volfzburg 0:2 (0:1)

/Didavi 2, 84/

Hamburger - Šalke 3:2 (1:1)

/Kostić 17, Holtbi 52, Hunt 84 - Naldo 9, Burgštaler 63/

Nedelja

Dortmund - Štutgart 3:0 (1:0)

/Pulišić 58, Bačuaj 48, Filip 59/

Ajntraht - Hofenhajm 1:1 (0:0)

/Jović 49 - Gnabri 56/

Ponedeljak

RB Lajpcig - Leverkuzen 1:4 (1:1)

/Zabicer 17 - Haverc 45, Brant 51, Recos 56, Foland 69/

